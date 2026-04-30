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Сигналы / MetaTrader 5 / Goldivist
Christian Wijaya

Goldivist

Christian Wijaya
Christian Wijaya

Christian Wijaya

I am one of My Forex Funds (MFF) funded traders who have successfully achieved and passed the challenge
My signal has been published recently , but signal has been running more than one year and 900% return ( 12 months since running) and DD has only an 8% average per year.
1 тема 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 87%
Tickmill-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
47 (74.60%)
Убыточных трейдов:
16 (25.40%)
Лучший трейд:
50.73 USD
Худший трейд:
-48.17 USD
Общая прибыль:
1 057.17 USD (106 114 pips)
Общий убыток:
-517.67 USD (51 454 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (106.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
212.38 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
25.39%
Макс. загрузка депозита:
5.62%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
4.57
Длинных трейдов:
39 (61.90%)
Коротких трейдов:
24 (38.10%)
Профит фактор:
2.04
Мат. ожидание:
8.56 USD
Средняя прибыль:
22.49 USD
Средний убыток:
-32.35 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-85.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.10 USD (2)
Прирост в месяц:
30.02%
Годовой прогноз:
364.24%
Алготрейдинг:
58%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.66 USD
Максимальная:
117.95 USD (16.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.27% (117.92 USD)
По эквити:
5.68% (36.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 540
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 55K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.73 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +106.48 USD
Макс. убыток в серии: -85.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Afterprime-Ltd
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
Exness-MT5Real32
0.00 × 1
MavenTrade-Server
0.00 × 1
TickmillEU-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.15 × 131
Tickmill-Live
2.81 × 6442
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 1049
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 144
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
Exness-MT5Real21
4.75 × 4
TitanFX-MT5-01
4.99 × 82
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real29
5.33 × 3
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
еще 46...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

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🔹 Lot Size: 0.01 per $1,000 balance
🔹 Minimum Leverage: 1:500
📌 Lower leverage = lower copied volume = lower results.

💰 Instrument Traded: XAU/USD (Gold)
📈 Target Annual Return: 120% – 180%
📉 Max Expected Drawdown: ≤ 20%

🧩 Broker Requirement
We use TICKMILL. To achieve the same results, use the same broker.
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Нет отзывов
2026.07.10 17:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.26 12:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 02:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 23:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 15:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.03 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.29 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.26 09:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.26 02:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.26 01:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 05:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.08 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.01 15:57
Share of trading days is too low
2026.05.01 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.01 14:57
Share of trading days is too low
2026.05.01 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.30 23:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 23:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 23:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Goldivist
35 USD в месяц
87%
0
0
USD
1K
USD
15
58%
63
74%
25%
2.04
8.56
USD
16%
1:500
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