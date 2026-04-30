- Прирост
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Всего трейдов:
298
Прибыльных трейдов:
148 (49.66%)
Убыточных трейдов:
150 (50.34%)
Лучший трейд:
138.45 EUR
Худший трейд:
-241.18 EUR
Общая прибыль:
1 468.63 EUR (4 238 359 pips)
Общий убыток:
-2 219.75 EUR (4 383 057 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (159.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
209.28 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
75.64%
Макс. загрузка депозита:
70.40%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
158 (53.02%)
Коротких трейдов:
140 (46.98%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-2.52 EUR
Средняя прибыль:
9.92 EUR
Средний убыток:
-14.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-64.97 EUR)
Макс. убыток в серии:
-259.33 EUR (2)
Прирост в месяц:
-10.65%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
765.60 EUR
Максимальная:
958.81 EUR (81.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.76% (780.58 EUR)
По эквити:
4.55% (210.53 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|146
|US500.c
|52
|DE40.c
|51
|XAUUSD
|34
|EURUSD
|9
|USDJPY
|3
|DJ30.c
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-149
|US500.c
|-54
|DE40.c
|-375
|XAUUSD
|-593
|EURUSD
|70
|USDJPY
|-41
|DJ30.c
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-418K
|US500.c
|-46K
|DE40.c
|128K
|XAUUSD
|-18K
|EURUSD
|595
|USDJPY
|-347
|DJ30.c
|209K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +138.45 EUR
Худший трейд: -241 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +159.55 EUR
Макс. убыток в серии: -64.97 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.48 × 248
|
Pepperstone-Edge03
|0.58 × 180
|
Alpari-Pro.ECN
|1.00 × 2
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|2.13 × 8
|
AdmiralMarkets-Live2
|4.85 × 475
|
GBEbrokers-Live
|7.94 × 871
AlphaRegime - Systematic Multi-Timeframe Strategy
Fully automated algorithmic trading system operating on different timeframes.
Approach:
- Multi-timeframe analysis combining trend, momentum, and volatility indicators
- Machine learning model trained on 5+ years of historical data
- Regime-aware filtering to adapt to changing market conditions
- Fixed risk per trade with predefined TP/SL levels (1:1 risk-reward)
Characteristics:
- Average hold time: 1-7 hours
- Trades both directions (BUY and SELL)
- No martingale, no grid, hedging possible
- Fully systematic — no manual intervention
Instruments: EURUSD, BTCUSD, XAUUSD, US500, DE40
Risk management: Fixed lot size with hard TP/SL on every trade. No open-ended exposure.
Past performance is not indicative of future results. Trade at your own risk.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-24%
0
0
USD
USD
934
EUR
EUR
15
91%
298
49%
76%
0.66
-2.52
EUR
EUR
27%
1:30