СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AlphaRegime MT4
Maik Prothmann

AlphaRegime MT4

Maik Prothmann
Maik Prothmann

Maik Prothmann

During the high school I developed my passion for the stock market. In order to deal further with this passion, I decided to study International Financial Management. In 2014 I graduated this study successfully with a Bachelor in International Financial Management.
1 тема 25 комментариев
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -24%
GBEbrokers-Live
1:30
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
298
Прибыльных трейдов:
148 (49.66%)
Убыточных трейдов:
150 (50.34%)
Лучший трейд:
138.45 EUR
Худший трейд:
-241.18 EUR
Общая прибыль:
1 468.63 EUR (4 238 359 pips)
Общий убыток:
-2 219.75 EUR (4 383 057 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (159.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
209.28 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
75.64%
Макс. загрузка депозита:
70.40%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
158 (53.02%)
Коротких трейдов:
140 (46.98%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-2.52 EUR
Средняя прибыль:
9.92 EUR
Средний убыток:
-14.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-64.97 EUR)
Макс. убыток в серии:
-259.33 EUR (2)
Прирост в месяц:
-10.65%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
765.60 EUR
Максимальная:
958.81 EUR (81.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.76% (780.58 EUR)
По эквити:
4.55% (210.53 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 146
US500.c 52
DE40.c 51
XAUUSD 34
EURUSD 9
USDJPY 3
DJ30.c 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -149
US500.c -54
DE40.c -375
XAUUSD -593
EURUSD 70
USDJPY -41
DJ30.c 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -418K
US500.c -46K
DE40.c 128K
XAUUSD -18K
EURUSD 595
USDJPY -347
DJ30.c 209K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +138.45 EUR
Худший трейд: -241 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +159.55 EUR
Макс. убыток в серии: -64.97 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.58 × 180
Alpari-Pro.ECN
1.00 × 2
FXOpenUK-ECN Live Server
2.13 × 8
AdmiralMarkets-Live2
4.85 × 475
GBEbrokers-Live
7.94 × 871
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
AlphaRegime - Systematic Multi-Timeframe Strategy

Fully automated algorithmic trading system operating on different timeframes.

Approach:
  • Multi-timeframe analysis combining trend, momentum, and volatility indicators
  • Machine learning model trained on 5+ years of historical data
  • Regime-aware filtering to adapt to changing market conditions
  • Fixed risk per trade with predefined TP/SL levels (1:1 risk-reward)
Characteristics:
  • Average hold time: 1-7 hours
  • Trades both directions (BUY and SELL)
  • No martingale, no grid, hedging possible
  • Fully systematic — no manual intervention

Instruments: EURUSD, BTCUSD, XAUUSD, US500, DE40 

Risk management: Fixed lot size with hard TP/SL on every trade. No open-ended exposure.

Past performance is not indicative of future results. Trade at your own risk.

Нет отзывов
2026.07.10 01:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.04 15:45
No swaps are charged
2026.06.04 15:45
No swaps are charged
2026.06.04 03:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 12:29
No swaps are charged on the signal account
2026.05.28 23:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.07 21:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.04 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.04 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.01 02:49
Share of trading days is too low
2026.05.01 02:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.01 01:49
Share of trading days is too low
2026.05.01 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.30 20:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 20:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 20:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.30 20:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.30 20:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlphaRegime MT4
30 USD в месяц
-24%
0
0
USD
934
EUR
15
91%
298
49%
76%
0.66
-2.52
EUR
27%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.