信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AlphaRegime MT4
Maik Prothmann

AlphaRegime MT4

Maik Prothmann
Maik Prothmann

Maik Prothmann

During the high school I developed my passion for the stock market. In order to deal further with this passion, I decided to study International Financial Management. In 2014 I graduated this study successfully with a Bachelor in International Financial Management.
1 主题 25 评论
0条评论
15
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -26%
GBEbrokers-Live
1:30
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
306
盈利交易:
150 (49.01%)
亏损交易:
156 (50.98%)
最好交易:
138.45 EUR
最差交易:
-241.18 EUR
毛利:
1 470.72 EUR (4 259 965 pips)
毛利亏损:
-2 235.76 EUR (4 493 972 pips)
最大连续赢利:
6 (159.55 EUR)
最大连续盈利:
209.28 EUR (3)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
75.64%
最大入金加载:
70.40%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.80
长期交易:
163 (53.27%)
短期交易:
143 (46.73%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-2.50 EUR
平均利润:
9.80 EUR
平均损失:
-14.33 EUR
最大连续失误:
12 (-64.97 EUR)
最大连续亏损:
-259.33 EUR (2)
每月增长:
-9.49%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
765.60 EUR
最大值:
958.81 EUR (81.37%)
相对跌幅:
结余:
26.76% (780.58 EUR)
净值:
4.55% (210.53 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 148
DE40.c 55
US500.c 54
XAUUSD 34
EURUSD 9
USDJPY 3
DJ30.c 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -159
DE40.c -375
US500.c -60
XAUUSD -593
EURUSD 70
USDJPY -41
DJ30.c 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -501K
DE40.c 128K
US500.c -52K
XAUUSD -18K
EURUSD 595
USDJPY -347
DJ30.c 209K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +138.45 EUR
最差交易: -241 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +159.55 EUR
最大连续亏损: -64.97 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GBEbrokers-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.58 × 180
Alpari-Pro.ECN
1.00 × 2
FXOpenUK-ECN Live Server
2.13 × 8
AdmiralMarkets-Live2
4.85 × 475
GBEbrokers-Live
7.94 × 871
查看详细统计，请 登录 或者 注册
AlphaRegime - Systematic Multi-Timeframe Strategy

Fully automated algorithmic trading system operating on different timeframes.

Approach:
  • Multi-timeframe analysis combining trend, momentum, and volatility indicators
  • Machine learning model trained on 5+ years of historical data
  • Regime-aware filtering to adapt to changing market conditions
  • Fixed risk per trade with predefined TP/SL levels (1:1 risk-reward)
Characteristics:
  • Average hold time: 1-7 hours
  • Trades both directions (BUY and SELL)
  • No martingale, no grid, hedging possible
  • Fully systematic — no manual intervention

Instruments: EURUSD, BTCUSD, XAUUSD, US500, DE40 

Risk management: Fixed lot size with hard TP/SL on every trade. No open-ended exposure.

Past performance is not indicative of future results. Trade at your own risk.

没有评论
2026.07.10 01:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.04 15:45
No swaps are charged
2026.06.04 15:45
No swaps are charged
2026.06.04 03:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 12:29
No swaps are charged on the signal account
2026.05.28 23:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.07 21:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.04 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.04 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.01 02:49
Share of trading days is too low
2026.05.01 02:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.01 01:49
Share of trading days is too low
2026.05.01 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.30 20:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 20:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 20:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.30 20:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.30 20:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AlphaRegime MT4
每月30 USD
-26%
0
0
USD
920
EUR
15
92%
306
49%
76%
0.65
-2.50
EUR
27%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载