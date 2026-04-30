- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
306
盈利交易:
150 (49.01%)
亏损交易:
156 (50.98%)
最好交易:
138.45 EUR
最差交易:
-241.18 EUR
毛利:
1 470.72 EUR (4 259 965 pips)
毛利亏损:
-2 235.76 EUR (4 493 972 pips)
最大连续赢利:
6 (159.55 EUR)
最大连续盈利:
209.28 EUR (3)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
75.64%
最大入金加载:
70.40%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.80
长期交易:
163 (53.27%)
短期交易:
143 (46.73%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-2.50 EUR
平均利润:
9.80 EUR
平均损失:
-14.33 EUR
最大连续失误:
12 (-64.97 EUR)
最大连续亏损:
-259.33 EUR (2)
每月增长:
-9.49%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
765.60 EUR
最大值:
958.81 EUR (81.37%)
相对跌幅:
结余:
26.76% (780.58 EUR)
净值:
4.55% (210.53 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|148
|DE40.c
|55
|US500.c
|54
|XAUUSD
|34
|EURUSD
|9
|USDJPY
|3
|DJ30.c
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-159
|DE40.c
|-375
|US500.c
|-60
|XAUUSD
|-593
|EURUSD
|70
|USDJPY
|-41
|DJ30.c
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-501K
|DE40.c
|128K
|US500.c
|-52K
|XAUUSD
|-18K
|EURUSD
|595
|USDJPY
|-347
|DJ30.c
|209K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +138.45 EUR
最差交易: -241 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +159.55 EUR
最大连续亏损: -64.97 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GBEbrokers-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
AlphaRegime - Systematic Multi-Timeframe Strategy
Fully automated algorithmic trading system operating on different timeframes.
Approach:
- Multi-timeframe analysis combining trend, momentum, and volatility indicators
- Machine learning model trained on 5+ years of historical data
- Regime-aware filtering to adapt to changing market conditions
- Fixed risk per trade with predefined TP/SL levels (1:1 risk-reward)
Characteristics:
- Average hold time: 1-7 hours
- Trades both directions (BUY and SELL)
- No martingale, no grid, hedging possible
- Fully systematic — no manual intervention
Instruments: EURUSD, BTCUSD, XAUUSD, US500, DE40
Risk management: Fixed lot size with hard TP/SL on every trade. No open-ended exposure.
Past performance is not indicative of future results. Trade at your own risk.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-26%
0
0
USD
USD
920
EUR
EUR
15
92%
306
49%
76%
0.65
-2.50
EUR
EUR
27%
1:30