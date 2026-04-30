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Сигналы / MetaTrader 5 / ALAI
Jing Miao Yu

ALAI

Jing Miao Yu
Jing Miao Yu

Jing Miao Yu

1 комментарий
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -72%
DooTechnology-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 186
Прибыльных трейдов:
542 (45.69%)
Убыточных трейдов:
644 (54.30%)
Лучший трейд:
42.37 USD
Худший трейд:
-39.65 USD
Общая прибыль:
1 787.45 USD (971 225 pips)
Общий убыток:
-2 147.45 USD (1 108 592 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (121.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
183.96 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
26.61%
Макс. загрузка депозита:
98.98%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
565 (47.64%)
Коротких трейдов:
621 (52.36%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-0.30 USD
Средняя прибыль:
3.30 USD
Средний убыток:
-3.33 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-183.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-183.64 USD (24)
Прирост в месяц:
19.66%
Годовой прогноз:
238.58%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
421.26 USD
Максимальная:
624.12 USD (88.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.98% (619.40 USD)
По эквити:
44.02% (186.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 240
USDJPY 146
GBPUSD 127
EURUSD 109
NAS100 99
XBRUSD 80
EURGBP 66
BTCUST.cfd 65
AUDCAD 60
USDCHF 50
USDCAD 40
EU50 39
GBPJPY 32
AUDUSD 27
HK50 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -304
USDJPY 15
GBPUSD -37
EURUSD 13
NAS100 31
XBRUSD -20
EURGBP 2
BTCUST.cfd -16
AUDCAD -13
USDCHF -18
USDCAD 0
EU50 2
GBPJPY -19
AUDUSD 5
HK50 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -30K
USDJPY 1.1K
GBPUSD -2.1K
EURUSD 1.3K
NAS100 11K
XBRUSD -599
EURGBP 436
BTCUST.cfd -104K
AUDCAD -1.2K
USDCHF -322
USDCAD 339
EU50 3.7K
GBPJPY -2.7K
AUDUSD 204
HK50 -15K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.37 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +121.74 USD
Макс. убыток в серии: -183.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
Headway-Real
2.69 × 16
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
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Нет отзывов
2026.08.06 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 11:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.10 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 02:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 01:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 09:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 15:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 14:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.29 10:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.29 09:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 16:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 21:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 20:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ALAI
30 USD в месяц
-72%
0
0
USD
135
USD
15
70%
1 186
45%
27%
0.83
-0.30
USD
92%
1:200
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