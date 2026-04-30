- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 186
Прибыльных трейдов:
542 (45.69%)
Убыточных трейдов:
644 (54.30%)
Лучший трейд:
42.37 USD
Худший трейд:
-39.65 USD
Общая прибыль:
1 787.45 USD (971 225 pips)
Общий убыток:
-2 147.45 USD (1 108 592 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (121.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
183.96 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
26.61%
Макс. загрузка депозита:
98.98%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
565 (47.64%)
Коротких трейдов:
621 (52.36%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-0.30 USD
Средняя прибыль:
3.30 USD
Средний убыток:
-3.33 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-183.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-183.64 USD (24)
Прирост в месяц:
19.66%
Годовой прогноз:
238.58%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
421.26 USD
Максимальная:
624.12 USD (88.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.98% (619.40 USD)
По эквити:
44.02% (186.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|USDJPY
|146
|GBPUSD
|127
|EURUSD
|109
|NAS100
|99
|XBRUSD
|80
|EURGBP
|66
|BTCUST.cfd
|65
|AUDCAD
|60
|USDCHF
|50
|USDCAD
|40
|EU50
|39
|GBPJPY
|32
|AUDUSD
|27
|HK50
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-304
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|-37
|EURUSD
|13
|NAS100
|31
|XBRUSD
|-20
|EURGBP
|2
|BTCUST.cfd
|-16
|AUDCAD
|-13
|USDCHF
|-18
|USDCAD
|0
|EU50
|2
|GBPJPY
|-19
|AUDUSD
|5
|HK50
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-30K
|USDJPY
|1.1K
|GBPUSD
|-2.1K
|EURUSD
|1.3K
|NAS100
|11K
|XBRUSD
|-599
|EURGBP
|436
|BTCUST.cfd
|-104K
|AUDCAD
|-1.2K
|USDCHF
|-322
|USDCAD
|339
|EU50
|3.7K
|GBPJPY
|-2.7K
|AUDUSD
|204
|HK50
|-15K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.37 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +121.74 USD
Макс. убыток в серии: -183.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
|
Headway-Real
|2.69 × 16
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-72%
0
0
USD
USD
135
USD
USD
15
70%
1 186
45%
27%
0.83
-0.30
USD
USD
92%
1:200