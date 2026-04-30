- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 203
盈利交易:
554 (46.05%)
亏损交易:
649 (53.95%)
最好交易:
42.37 USD
最差交易:
-39.65 USD
毛利:
1 833.50 USD (982 248 pips)
毛利亏损:
-2 165.59 USD (1 110 609 pips)
最大连续赢利:
12 (121.74 USD)
最大连续盈利:
183.96 USD (7)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
25.50%
最大入金加载:
98.98%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
64
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.53
长期交易:
578 (48.05%)
短期交易:
625 (51.95%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-0.28 USD
平均利润:
3.31 USD
平均损失:
-3.34 USD
最大连续失误:
24 (-183.64 USD)
最大连续亏损:
-183.64 USD (24)
每月增长:
44.38%
年度预测:
538.53%
算法交易:
69%
结余跌幅:
绝对:
421.26 USD
最大值:
624.12 USD (88.79%)
相对跌幅:
结余:
91.98% (619.40 USD)
净值:
44.02% (186.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|254
|USDJPY
|146
|GBPUSD
|127
|EURUSD
|109
|NAS100
|102
|XBRUSD
|80
|EURGBP
|66
|BTCUST.cfd
|65
|AUDCAD
|60
|USDCHF
|50
|USDCAD
|40
|EU50
|39
|GBPJPY
|32
|AUDUSD
|27
|HK50
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-283
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|-37
|EURUSD
|13
|NAS100
|38
|XBRUSD
|-20
|EURGBP
|2
|BTCUST.cfd
|-16
|AUDCAD
|-13
|USDCHF
|-18
|USDCAD
|0
|EU50
|2
|GBPJPY
|-19
|AUDUSD
|5
|HK50
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-28K
|USDJPY
|1.1K
|GBPUSD
|-2.1K
|EURUSD
|1.3K
|NAS100
|18K
|XBRUSD
|-599
|EURGBP
|436
|BTCUST.cfd
|-104K
|AUDCAD
|-1.2K
|USDCHF
|-322
|USDCAD
|339
|EU50
|3.7K
|GBPJPY
|-2.7K
|AUDUSD
|204
|HK50
|-15K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.37 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +121.74 USD
最大连续亏损: -183.64 USD
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结余
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-66%
0
0
USD
USD
163
USD
USD
15
69%
1 203
46%
25%
0.84
-0.28
USD
USD
92%
1:200