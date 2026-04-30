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Jing Miao Yu

ALAI

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盈利交易:
554 (46.05%)
亏损交易:
649 (53.95%)
最好交易:
42.37 USD
最差交易:
-39.65 USD
毛利:
1 833.50 USD (982 248 pips)
毛利亏损:
-2 165.59 USD (1 110 609 pips)
最大连续赢利:
12 (121.74 USD)
最大连续盈利:
183.96 USD (7)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
25.50%
最大入金加载:
98.98%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
64
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.53
长期交易:
578 (48.05%)
短期交易:
625 (51.95%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-0.28 USD
平均利润:
3.31 USD
平均损失:
-3.34 USD
最大连续失误:
24 (-183.64 USD)
最大连续亏损:
-183.64 USD (24)
每月增长:
44.38%
年度预测:
538.53%
算法交易:
69%
结余跌幅:
绝对:
421.26 USD
最大值:
624.12 USD (88.79%)
相对跌幅:
结余:
91.98% (619.40 USD)
净值:
44.02% (186.82 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 254
USDJPY 146
GBPUSD 127
EURUSD 109
NAS100 102
XBRUSD 80
EURGBP 66
BTCUST.cfd 65
AUDCAD 60
USDCHF 50
USDCAD 40
EU50 39
GBPJPY 32
AUDUSD 27
HK50 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -283
USDJPY 15
GBPUSD -37
EURUSD 13
NAS100 38
XBRUSD -20
EURGBP 2
BTCUST.cfd -16
AUDCAD -13
USDCHF -18
USDCAD 0
EU50 2
GBPJPY -19
AUDUSD 5
HK50 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
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交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -28K
USDJPY 1.1K
GBPUSD -2.1K
EURUSD 1.3K
NAS100 18K
XBRUSD -599
EURGBP 436
BTCUST.cfd -104K
AUDCAD -1.2K
USDCHF -322
USDCAD 339
EU50 3.7K
GBPJPY -2.7K
AUDUSD 204
HK50 -15K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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2026.08.06 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 11:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.10 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 02:47
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2026.07.10 01:47
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2026.07.09 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 09:29
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2026.07.03 16:27
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2026.07.03 15:25
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2026.06.29 10:48
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2026.06.29 09:48
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2026.06.26 16:04
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2026.06.24 21:36
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2026.06.23 20:43
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46%
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