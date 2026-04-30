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Сигналы / MetaTrader 5 / Tradewave Darwinex
Chou Hei Leong

Tradewave Darwinex

Chou Hei Leong
Chou Hei Leong

Chou Hei Leong

13 тем 8 комментариев
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 65 USD в месяц
прирост с 2026 49%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
794
Прибыльных трейдов:
306 (38.53%)
Убыточных трейдов:
488 (61.46%)
Лучший трейд:
16 345.50 USD
Худший трейд:
-7 512.79 USD
Общая прибыль:
531 778.05 USD (1 547 211 pips)
Общий убыток:
-482 504.88 USD (1 004 451 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (29 849.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
30 311.73 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
93.98%
Макс. загрузка депозита:
105.01%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
563 (70.91%)
Коротких трейдов:
231 (29.09%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
62.06 USD
Средняя прибыль:
1 737.84 USD
Средний убыток:
-988.74 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-27 674.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-27 674.86 USD (22)
Прирост в месяц:
38.37%
Годовой прогноз:
465.55%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27 172.00 USD
Максимальная:
65 791.79 USD (47.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.46% (65 795.59 USD)
По эквити:
13.68% (15 924.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 728
NDX 64
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 41K
NDX 8K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 101K
NDX 8.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16 345.50 USD
Худший трейд: -7 513 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +29 849.33 USD
Макс. убыток в серии: -27 674.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
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Нет отзывов
2026.08.06 15:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 20:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.25 12:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.19 04:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 19:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.12 16:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.10 20:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.08 05:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.02 20:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.02 20:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.02 13:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.02 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.28 14:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.19 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tradewave Darwinex
65 USD в месяц
49%
0
0
USD
149K
USD
19
92%
794
38%
94%
1.10
62.06
USD
47%
1:200
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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