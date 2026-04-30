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Всего трейдов:
794
Прибыльных трейдов:
306 (38.53%)
Убыточных трейдов:
488 (61.46%)
Лучший трейд:
16 345.50 USD
Худший трейд:
-7 512.79 USD
Общая прибыль:
531 778.05 USD (1 547 211 pips)
Общий убыток:
-482 504.88 USD (1 004 451 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (29 849.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
30 311.73 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
93.98%
Макс. загрузка депозита:
105.01%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
563 (70.91%)
Коротких трейдов:
231 (29.09%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
62.06 USD
Средняя прибыль:
1 737.84 USD
Средний убыток:
-988.74 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-27 674.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-27 674.86 USD (22)
Прирост в месяц:
38.37%
Годовой прогноз:
465.55%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27 172.00 USD
Максимальная:
65 791.79 USD (47.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.46% (65 795.59 USD)
По эквити:
13.68% (15 924.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|728
|NDX
|64
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|41K
|NDX
|8K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|101K
|NDX
|8.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16 345.50 USD
Худший трейд: -7 513 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +29 849.33 USD
Макс. убыток в серии: -27 674.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
65 USD в месяц
49%
0
0
USD
USD
149K
USD
USD
19
92%
794
38%
94%
1.10
62.06
USD
USD
47%
1:200