- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
805
盈利交易:
306 (38.01%)
亏损交易:
499 (61.99%)
最好交易:
16 345.50 USD
最差交易:
-7 512.79 USD
毛利:
531 778.05 USD (1 547 211 pips)
毛利亏损:
-502 148.44 USD (1 033 802 pips)
最大连续赢利:
10 (29 849.33 USD)
最大连续盈利:
30 311.73 USD (6)
夏普比率:
0.03
交易活动:
93.98%
最大入金加载:
105.01%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.45
长期交易:
572 (71.06%)
短期交易:
233 (28.94%)
利润因子:
1.06
预期回报:
36.81 USD
平均利润:
1 737.84 USD
平均损失:
-1 006.31 USD
最大连续失误:
22 (-27 674.86 USD)
最大连续亏损:
-27 674.86 USD (22)
每月增长:
25.90%
年度预测:
314.23%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
27 172.00 USD
最大值:
65 791.79 USD (47.46%)
相对跌幅:
结余:
47.46% (65 795.59 USD)
净值:
13.68% (15 924.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|739
|NDX
|64
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|21K
|NDX
|8K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|72K
|NDX
|8.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16 345.50 USD
最差交易: -7 513 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +29 849.33 USD
最大连续亏损: -27 674.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月65 USD
30%
0
0
USD
USD
130K
USD
USD
19
91%
805
38%
94%
1.05
36.81
USD
USD
47%
1:200