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信号 / MetaTrader 5 / Tradewave Darwinex
Chou Hei Leong

Tradewave Darwinex

Chou Hei Leong
Chou Hei Leong

Chou Hei Leong

13 主题 8 评论
0条评论
可靠性
19
0 / 0 USD
每月复制 65 USD per 
增长自 2026 30%
Darwinex-Live
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
805
盈利交易:
306 (38.01%)
亏损交易:
499 (61.99%)
最好交易:
16 345.50 USD
最差交易:
-7 512.79 USD
毛利:
531 778.05 USD (1 547 211 pips)
毛利亏损:
-502 148.44 USD (1 033 802 pips)
最大连续赢利:
10 (29 849.33 USD)
最大连续盈利:
30 311.73 USD (6)
夏普比率:
0.03
交易活动:
93.98%
最大入金加载:
105.01%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.45
长期交易:
572 (71.06%)
短期交易:
233 (28.94%)
利润因子:
1.06
预期回报:
36.81 USD
平均利润:
1 737.84 USD
平均损失:
-1 006.31 USD
最大连续失误:
22 (-27 674.86 USD)
最大连续亏损:
-27 674.86 USD (22)
每月增长:
25.90%
年度预测:
314.23%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
27 172.00 USD
最大值:
65 791.79 USD (47.46%)
相对跌幅:
结余:
47.46% (65 795.59 USD)
净值:
13.68% (15 924.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 739
NDX 64
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 21K
NDX 8K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 72K
NDX 8.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16 345.50 USD
最差交易: -7 513 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +29 849.33 USD
最大连续亏损: -27 674.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
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没有评论
2026.08.12 03:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 15:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 20:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.25 12:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.19 04:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 19:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.12 16:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.10 20:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.08 05:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.02 20:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.02 20:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.02 13:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.02 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.28 14:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Tradewave Darwinex
每月65 USD
30%
0
0
USD
130K
USD
19
91%
805
38%
94%
1.05
36.81
USD
47%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载