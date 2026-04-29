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Сигналы / MetaTrader 5 / DCAbyAI
Ngoc Ha Le

DCAbyAI

Ngoc Ha Le
Ngoc Ha Le

Ngoc Ha Le

0 отзывов
Надежность
72 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 46%
Exness-MT5Real26
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 280
Прибыльных трейдов:
921 (71.95%)
Убыточных трейдов:
359 (28.05%)
Лучший трейд:
178.43 USD
Худший трейд:
-137.52 USD
Общая прибыль:
4 528.54 USD (710 251 pips)
Общий убыток:
-2 240.83 USD (530 773 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (20.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
190.52 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.20%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.36
Длинных трейдов:
682 (53.28%)
Коротких трейдов:
598 (46.72%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
1.79 USD
Средняя прибыль:
4.92 USD
Средний убыток:
-6.24 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-425.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-425.90 USD (5)
Прирост в месяц:
0.97%
Годовой прогноз:
11.77%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
427.06 USD (6.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.97% (427.06 USD)
По эквити:
24.32% (1 679.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 153
NZDJPY 119
AUDUSD 118
EURJPY 97
EURGBP 97
CHFJPY 85
EURCHF 77
NZDCAD 69
GBPCHF 66
EURUSD 59
BTCUSD 57
AUDJPY 55
GBPUSD 42
NZDCHF 41
GBPNZD 36
AUDCHF 30
USDCHF 30
EURCAD 23
USDJPY 10
EURNZD 9
GBPJPY 4
EURAUD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 324
NZDJPY 469
AUDUSD 141
EURJPY 232
EURGBP 194
CHFJPY -162
EURCHF 146
NZDCAD 187
GBPCHF 95
EURUSD 47
BTCUSD 31
AUDJPY 163
GBPUSD 93
NZDCHF 43
GBPNZD 86
AUDCHF 61
USDCHF 38
EURCAD 44
USDJPY 13
EURNZD 22
GBPJPY 12
EURAUD 9
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 9.5K
NZDJPY 16K
AUDUSD 8K
EURJPY 16K
EURGBP 4.3K
CHFJPY -3K
EURCHF 5.5K
NZDCAD 6K
GBPCHF 3.2K
EURUSD 476
BTCUSD 77K
AUDJPY 12K
GBPUSD 3.3K
NZDCHF 1.4K
GBPNZD 6.2K
AUDCHF 3.3K
USDCHF 1.6K
EURCAD 1.2K
USDJPY 1.1K
EURNZD 3.6K
GBPJPY 1.8K
EURAUD 1.3K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +178.43 USD
Худший трейд: -138 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +20.71 USD
Макс. убыток в серии: -425.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
2.00 × 2
Exness-MT5Real28
2.15 × 117
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
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The Best DCA by AI.
Нет отзывов
2026.07.30 05:18
No swaps are charged on the signal account
2026.07.14 12:42
No swaps are charged
2026.07.14 12:42
No swaps are charged
2026.06.30 12:06
No swaps are charged on the signal account
2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.04.29 08:19
No swaps are charged on the signal account
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DCAbyAI
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
7.3K
USD
72
97%
1 280
71%
100%
2.02
1.79
USD
24%
1:500
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