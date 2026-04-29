- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
1 280
Прибыльных трейдов:
921 (71.95%)
Убыточных трейдов:
359 (28.05%)
Лучший трейд:
178.43 USD
Худший трейд:
-137.52 USD
Общая прибыль:
4 528.54 USD (710 251 pips)
Общий убыток:
-2 240.83 USD (530 773 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (20.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
190.52 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.20%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.36
Длинных трейдов:
682 (53.28%)
Коротких трейдов:
598 (46.72%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
1.79 USD
Средняя прибыль:
4.92 USD
Средний убыток:
-6.24 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-425.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-425.90 USD (5)
Прирост в месяц:
0.97%
Годовой прогноз:
11.77%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
427.06 USD (6.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.97% (427.06 USD)
По эквити:
24.32% (1 679.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|153
|NZDJPY
|119
|AUDUSD
|118
|EURJPY
|97
|EURGBP
|97
|CHFJPY
|85
|EURCHF
|77
|NZDCAD
|69
|GBPCHF
|66
|EURUSD
|59
|BTCUSD
|57
|AUDJPY
|55
|GBPUSD
|42
|NZDCHF
|41
|GBPNZD
|36
|AUDCHF
|30
|USDCHF
|30
|EURCAD
|23
|USDJPY
|10
|EURNZD
|9
|GBPJPY
|4
|EURAUD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|324
|NZDJPY
|469
|AUDUSD
|141
|EURJPY
|232
|EURGBP
|194
|CHFJPY
|-162
|EURCHF
|146
|NZDCAD
|187
|GBPCHF
|95
|EURUSD
|47
|BTCUSD
|31
|AUDJPY
|163
|GBPUSD
|93
|NZDCHF
|43
|GBPNZD
|86
|AUDCHF
|61
|USDCHF
|38
|EURCAD
|44
|USDJPY
|13
|EURNZD
|22
|GBPJPY
|12
|EURAUD
|9
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|9.5K
|NZDJPY
|16K
|AUDUSD
|8K
|EURJPY
|16K
|EURGBP
|4.3K
|CHFJPY
|-3K
|EURCHF
|5.5K
|NZDCAD
|6K
|GBPCHF
|3.2K
|EURUSD
|476
|BTCUSD
|77K
|AUDJPY
|12K
|GBPUSD
|3.3K
|NZDCHF
|1.4K
|GBPNZD
|6.2K
|AUDCHF
|3.3K
|USDCHF
|1.6K
|EURCAD
|1.2K
|USDJPY
|1.1K
|EURNZD
|3.6K
|GBPJPY
|1.8K
|EURAUD
|1.3K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +178.43 USD
Худший трейд: -138 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +20.71 USD
Макс. убыток в серии: -425.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
Exness-MT5Real3
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|2.15 × 117
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
The Best DCA by AI.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
72
97%
1 280
71%
100%
2.02
1.79
USD
USD
24%
1:500