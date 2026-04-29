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Ngoc Ha Le

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盈利交易:
921 (71.95%)
亏损交易:
359 (28.05%)
最好交易:
178.43 USD
最差交易:
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毛利:
4 528.54 USD (710 251 pips)
毛利亏损:
-2 240.83 USD (530 773 pips)
最大连续赢利:
16 (20.71 USD)
最大连续盈利:
190.52 USD (9)
夏普比率:
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交易活动:
100.00%
最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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采收率:
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长期交易:
682 (53.28%)
短期交易:
598 (46.72%)
利润因子:
2.02
预期回报:
1.79 USD
平均利润:
4.92 USD
平均损失:
-6.24 USD
最大连续失误:
5 (-425.90 USD)
最大连续亏损:
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每月增长:
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年度预测:
11.77%
算法交易:
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结余跌幅:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
6.97% (427.06 USD)
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24.32% (1 679.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 153
NZDJPY 119
AUDUSD 118
EURJPY 97
EURGBP 97
CHFJPY 85
EURCHF 77
NZDCAD 69
GBPCHF 66
EURUSD 59
BTCUSD 57
AUDJPY 55
GBPUSD 42
NZDCHF 41
GBPNZD 36
AUDCHF 30
USDCHF 30
EURCAD 23
USDJPY 10
EURNZD 9
GBPJPY 4
EURAUD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 324
NZDJPY 469
AUDUSD 141
EURJPY 232
EURGBP 194
CHFJPY -162
EURCHF 146
NZDCAD 187
GBPCHF 95
EURUSD 47
BTCUSD 31
AUDJPY 163
GBPUSD 93
NZDCHF 43
GBPNZD 86
AUDCHF 61
USDCHF 38
EURCAD 44
USDJPY 13
EURNZD 22
GBPJPY 12
EURAUD 9
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 9.5K
NZDJPY 16K
AUDUSD 8K
EURJPY 16K
EURGBP 4.3K
CHFJPY -3K
EURCHF 5.5K
NZDCAD 6K
GBPCHF 3.2K
EURUSD 476
BTCUSD 77K
AUDJPY 12K
GBPUSD 3.3K
NZDCHF 1.4K
GBPNZD 6.2K
AUDCHF 3.3K
USDCHF 1.6K
EURCAD 1.2K
USDJPY 1.1K
EURNZD 3.6K
GBPJPY 1.8K
EURAUD 1.3K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
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0.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
2.00 × 2
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2.15 × 117
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2026.07.30 05:18
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2026.07.14 12:42
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2026.07.14 12:42
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2026.06.30 12:06
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2026.06.17 09:11
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2026.06.17 09:11
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2026.04.29 08:19
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