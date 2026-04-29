- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 280
盈利交易:
921 (71.95%)
亏损交易:
359 (28.05%)
最好交易:
178.43 USD
最差交易:
-137.52 USD
毛利:
4 528.54 USD (710 251 pips)
毛利亏损:
-2 240.83 USD (530 773 pips)
最大连续赢利:
16 (20.71 USD)
最大连续盈利:
190.52 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.20%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.36
长期交易:
682 (53.28%)
短期交易:
598 (46.72%)
利润因子:
2.02
预期回报:
1.79 USD
平均利润:
4.92 USD
平均损失:
-6.24 USD
最大连续失误:
5 (-425.90 USD)
最大连续亏损:
-425.90 USD (5)
每月增长:
0.97%
年度预测:
11.77%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
427.06 USD (6.97%)
相对跌幅:
结余:
6.97% (427.06 USD)
净值:
24.32% (1 679.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|153
|NZDJPY
|119
|AUDUSD
|118
|EURJPY
|97
|EURGBP
|97
|CHFJPY
|85
|EURCHF
|77
|NZDCAD
|69
|GBPCHF
|66
|EURUSD
|59
|BTCUSD
|57
|AUDJPY
|55
|GBPUSD
|42
|NZDCHF
|41
|GBPNZD
|36
|AUDCHF
|30
|USDCHF
|30
|EURCAD
|23
|USDJPY
|10
|EURNZD
|9
|GBPJPY
|4
|EURAUD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|324
|NZDJPY
|469
|AUDUSD
|141
|EURJPY
|232
|EURGBP
|194
|CHFJPY
|-162
|EURCHF
|146
|NZDCAD
|187
|GBPCHF
|95
|EURUSD
|47
|BTCUSD
|31
|AUDJPY
|163
|GBPUSD
|93
|NZDCHF
|43
|GBPNZD
|86
|AUDCHF
|61
|USDCHF
|38
|EURCAD
|44
|USDJPY
|13
|EURNZD
|22
|GBPJPY
|12
|EURAUD
|9
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|9.5K
|NZDJPY
|16K
|AUDUSD
|8K
|EURJPY
|16K
|EURGBP
|4.3K
|CHFJPY
|-3K
|EURCHF
|5.5K
|NZDCAD
|6K
|GBPCHF
|3.2K
|EURUSD
|476
|BTCUSD
|77K
|AUDJPY
|12K
|GBPUSD
|3.3K
|NZDCHF
|1.4K
|GBPNZD
|6.2K
|AUDCHF
|3.3K
|USDCHF
|1.6K
|EURCAD
|1.2K
|USDJPY
|1.1K
|EURNZD
|3.6K
|GBPJPY
|1.8K
|EURAUD
|1.3K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +178.43 USD
最差交易: -138 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +20.71 USD
最大连续亏损: -425.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
46%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
72
97%
1 280
71%
100%
2.02
1.79
USD
USD
24%
1:500