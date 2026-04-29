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Ngoc Ha Le

DCAbyAI

Ngoc Ha Le
Ngoc Ha Le

Ngoc Ha Le

0 reviews
Reliability
72 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 46%
Exness-MT5Real26
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 280
Profit Trades:
921 (71.95%)
Loss Trades:
359 (28.05%)
Best trade:
178.43 USD
Worst trade:
-137.52 USD
Gross Profit:
4 528.54 USD (710 251 pips)
Gross Loss:
-2 240.83 USD (530 773 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (20.71 USD)
Maximal consecutive profit:
190.52 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
2.20%
Latest trade:
16 hours ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
5.36
Long Trades:
682 (53.28%)
Short Trades:
598 (46.72%)
Profit Factor:
2.02
Expected Payoff:
1.79 USD
Average Profit:
4.92 USD
Average Loss:
-6.24 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-425.90 USD)
Maximal consecutive loss:
-425.90 USD (5)
Monthly growth:
0.97%
Annual Forecast:
11.77%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
427.06 USD (6.97%)
Relative drawdown:
By Balance:
6.97% (427.06 USD)
By Equity:
24.32% (1 679.51 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD 153
NZDJPY 119
AUDUSD 118
EURJPY 97
EURGBP 97
CHFJPY 85
EURCHF 77
NZDCAD 69
GBPCHF 66
EURUSD 59
BTCUSD 57
AUDJPY 55
GBPUSD 42
NZDCHF 41
GBPNZD 36
AUDCHF 30
USDCHF 30
EURCAD 23
USDJPY 10
EURNZD 9
GBPJPY 4
EURAUD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 324
NZDJPY 469
AUDUSD 141
EURJPY 232
EURGBP 194
CHFJPY -162
EURCHF 146
NZDCAD 187
GBPCHF 95
EURUSD 47
BTCUSD 31
AUDJPY 163
GBPUSD 93
NZDCHF 43
GBPNZD 86
AUDCHF 61
USDCHF 38
EURCAD 44
USDJPY 13
EURNZD 22
GBPJPY 12
EURAUD 9
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 9.5K
NZDJPY 16K
AUDUSD 8K
EURJPY 16K
EURGBP 4.3K
CHFJPY -3K
EURCHF 5.5K
NZDCAD 6K
GBPCHF 3.2K
EURUSD 476
BTCUSD 77K
AUDJPY 12K
GBPUSD 3.3K
NZDCHF 1.4K
GBPNZD 6.2K
AUDCHF 3.3K
USDCHF 1.6K
EURCAD 1.2K
USDJPY 1.1K
EURNZD 3.6K
GBPJPY 1.8K
EURAUD 1.3K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +178.43 USD
Worst trade: -138 USD
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +20.71 USD
Maximal consecutive loss: -425.90 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-MT5Real26" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
2.00 × 2
Exness-MT5Real28
2.15 × 117
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
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The Best DCA by AI.
No reviews
2026.07.30 05:18
No swaps are charged on the signal account
2026.07.14 12:42
No swaps are charged
2026.07.14 12:42
No swaps are charged
2026.06.30 12:06
No swaps are charged on the signal account
2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.04.29 08:19
No swaps are charged on the signal account
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
DCAbyAI
30 USD per month
46%
0
0
USD
7.3K
USD
72
97%
1 280
71%
100%
2.02
1.79
USD
24%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.