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Сигналы / MetaTrader 5 / ICT Trade
Feila Mutia Andarwati

ICT Trade

Feila Mutia Andarwati
Feila Mutia Andarwati

Feila Mutia Andarwati

5 (1)
3 сигнала
1 отзыв
Надежность
19 недель
2 / 16K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 412%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
837
Прибыльных трейдов:
523 (62.48%)
Убыточных трейдов:
314 (37.51%)
Лучший трейд:
1 038.20 USD
Худший трейд:
-353.70 USD
Общая прибыль:
27 466.89 USD (679 021 pips)
Общий убыток:
-18 080.82 USD (451 348 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (1 503.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 503.84 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
68.36%
Макс. загрузка депозита:
1.93%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
94
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.70
Длинных трейдов:
397 (47.43%)
Коротких трейдов:
440 (52.57%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
11.21 USD
Средняя прибыль:
52.52 USD
Средний убыток:
-57.58 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-458.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 169.65 USD (6)
Прирост в месяц:
38.21%
Годовой прогноз:
463.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
389.30 USD
Максимальная:
1 647.66 USD (12.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.92% (1 647.66 USD)
По эквити:
9.47% (502.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv 837
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv 9.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv 228K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 038.20 USD
Худший трейд: -354 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 503.84 USD
Макс. убыток в серии: -458.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Manual trade using ICT
Средняя оценка:
Nguyen Do Anh Quang
263
Nguyen Do Anh Quang 2026.07.23 14:38 
 

The account is showing steady growth with a low-risk trading style that always employs trailing stops. Thank you to the lovely lady beautifull from Indonesia for such excellent trading performance; I hope you keep up the great work. I look forward to visiting Bali—your home—someday.

2026.08.07 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 10:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.19 23:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 20:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 20:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 19:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 10:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.09 20:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.08 02:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.25 11:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.21 19:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.05 14:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.29 05:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ICT Trade
30 USD в месяц
412%
2
16K
USD
5.4K
USD
19
0%
837
62%
68%
1.51
11.21
USD
31%
1:400
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