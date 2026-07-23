- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
837
Прибыльных трейдов:
523 (62.48%)
Убыточных трейдов:
314 (37.51%)
Лучший трейд:
1 038.20 USD
Худший трейд:
-353.70 USD
Общая прибыль:
27 466.89 USD (679 021 pips)
Общий убыток:
-18 080.82 USD (451 348 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (1 503.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 503.84 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
68.36%
Макс. загрузка депозита:
1.93%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
94
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.70
Длинных трейдов:
397 (47.43%)
Коротких трейдов:
440 (52.57%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
11.21 USD
Средняя прибыль:
52.52 USD
Средний убыток:
-57.58 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-458.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 169.65 USD (6)
Прирост в месяц:
38.21%
Годовой прогноз:
463.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
389.30 USD
Максимальная:
1 647.66 USD (12.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.92% (1 647.66 USD)
По эквити:
9.47% (502.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|837
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|9.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|228K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 038.20 USD
Худший трейд: -354 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 503.84 USD
Макс. убыток в серии: -458.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Manual trade using ICT
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
412%
2
16K
USD
USD
5.4K
USD
USD
19
0%
837
62%
68%
1.51
11.21
USD
USD
31%
1:400
The account is showing steady growth with a low-risk trading style that always employs trailing stops. Thank you to the lovely lady beautifull from Indonesia for such excellent trading performance; I hope you keep up the great work. I look forward to visiting Bali—your home—someday.