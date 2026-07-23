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Feila Mutia Andarwati

ICT Trade

Feila Mutia Andarwati
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5 (1)
5 信号
1条评论
可靠性
20
2 / 16K USD
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增长自 2026 414%
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交易:
879
盈利交易:
550 (62.57%)
亏损交易:
329 (37.43%)
最好交易:
1 038.20 USD
最差交易:
-353.70 USD
毛利:
27 917.61 USD (693 262 pips)
毛利亏损:
-18 502.26 USD (470 193 pips)
最大连续赢利:
17 (1 503.84 USD)
最大连续盈利:
1 503.84 USD (17)
夏普比率:
0.08
交易活动:
68.36%
最大入金加载:
1.93%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
106
平均持有时间:
3 小时
采收率:
5.71
长期交易:
414 (47.10%)
短期交易:
465 (52.90%)
利润因子:
1.51
预期回报:
10.71 USD
平均利润:
50.76 USD
平均损失:
-56.24 USD
最大连续失误:
9 (-458.56 USD)
最大连续亏损:
-1 169.65 USD (6)
每月增长:
33.84%
年度预测:
410.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
389.30 USD
最大值:
1 647.66 USD (12.36%)
相对跌幅:
结余:
30.92% (1 647.66 USD)
净值:
9.47% (502.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.sv 879
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.sv 9.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.sv 223K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +1 038.20 USD
最差交易: -354 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 503.84 USD
最大连续亏损: -458.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Manual trade using ICT
平均等级:
Nguyen Do Anh Quang
288
Nguyen Do Anh Quang 2026.07.23 14:38 
 

The account is showing steady growth with a low-risk trading style that always employs trailing stops. Thank you to the lovely lady beautifull from Indonesia for such excellent trading performance; I hope you keep up the great work. I look forward to visiting Bali—your home—someday.

2026.08.07 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 10:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.19 23:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 20:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 20:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 19:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 10:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.09 20:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.08 02:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.25 11:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.21 19:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.05 14:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.29 05:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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交易
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ICT Trade
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414%
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5.4K
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0%
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