- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
879
盈利交易:
550 (62.57%)
亏损交易:
329 (37.43%)
最好交易:
1 038.20 USD
最差交易:
-353.70 USD
毛利:
27 917.61 USD (693 262 pips)
毛利亏损:
-18 502.26 USD (470 193 pips)
最大连续赢利:
17 (1 503.84 USD)
最大连续盈利:
1 503.84 USD (17)
夏普比率:
0.08
交易活动:
68.36%
最大入金加载:
1.93%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
106
平均持有时间:
3 小时
采收率:
5.71
长期交易:
414 (47.10%)
短期交易:
465 (52.90%)
利润因子:
1.51
预期回报:
10.71 USD
平均利润:
50.76 USD
平均损失:
-56.24 USD
最大连续失误:
9 (-458.56 USD)
最大连续亏损:
-1 169.65 USD (6)
每月增长:
33.84%
年度预测:
410.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
389.30 USD
最大值:
1 647.66 USD (12.36%)
相对跌幅:
结余:
30.92% (1 647.66 USD)
净值:
9.47% (502.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|879
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv
|9.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv
|223K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 038.20 USD
最差交易: -354 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 503.84 USD
最大连续亏损: -458.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Manual trade using ICT
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
414%
2
16K
USD
USD
5.4K
USD
USD
20
0%
879
62%
68%
1.50
10.71
USD
USD
31%
1:400
The account is showing steady growth with a low-risk trading style that always employs trailing stops. Thank you to the lovely lady beautifull from Indonesia for such excellent trading performance; I hope you keep up the great work. I look forward to visiting Bali—your home—someday.