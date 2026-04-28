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Сигналы / MetaTrader 5 / MAYA MT5
Manpreet Singh

MAYA MT5

Manpreet Singh
Manpreet Singh

Manpreet Singh

4.8 (286)
COPY SIGNALS
PYE EA :- https://www.mql5.com/en/signals/2103697
15 продуктов 3 сигнала 48 тем 95 комментариев
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 24%
XMGlobal-MT5 15
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
72 (80.00%)
Убыточных трейдов:
18 (20.00%)
Лучший трейд:
17.90 USD
Худший трейд:
-17.74 USD
Общая прибыль:
287.03 USD (30 375 pips)
Общий убыток:
-73.54 USD (7 502 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (72.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.92 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
97.87%
Макс. загрузка депозита:
4.81%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
11 дней
Фактор восстановления:
5.69
Длинных трейдов:
53 (58.89%)
Коротких трейдов:
37 (41.11%)
Профит фактор:
3.90
Мат. ожидание:
2.37 USD
Средняя прибыль:
3.99 USD
Средний убыток:
-4.09 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-37.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.50 USD (4)
Прирост в месяц:
7.91%
Годовой прогноз:
96.02%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
37.50 USD (3.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.64% (37.50 USD)
По эквити:
21.56% (224.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD# 25
USDCHF# 22
NZDCAD# 19
EURUSD# 13
EURCHF# 6
AUDCHF# 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD# 56
USDCHF# 67
NZDCAD# 36
EURUSD# 15
EURCHF# 15
AUDCHF# 24
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD# 7.9K
USDCHF# 5.4K
NZDCAD# 5K
EURUSD# 1.5K
EURCHF# 1.2K
AUDCHF# 1.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.90 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +72.92 USD
Макс. убыток в серии: -37.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

MAYA MT5 is very reliable EA in any market conditions, we are using it since Jan 2024 with consistent growth each month 
Нет отзывов
2026.07.13 19:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.05 10:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.15 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.15 01:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.04 16:45
Share of trading days is too low
2026.05.04 16:45
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.28 18:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 18:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.28 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.28 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MAYA MT5
999 USD в месяц
24%
0
0
USD
946
USD
14
88%
90
80%
98%
3.90
2.37
USD
22%
1:500
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