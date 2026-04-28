- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
72 (80.00%)
Убыточных трейдов:
18 (20.00%)
Лучший трейд:
17.90 USD
Худший трейд:
-17.74 USD
Общая прибыль:
287.03 USD (30 375 pips)
Общий убыток:
-73.54 USD (7 502 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (72.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.92 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
97.87%
Макс. загрузка депозита:
4.81%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
11 дней
Фактор восстановления:
5.69
Длинных трейдов:
53 (58.89%)
Коротких трейдов:
37 (41.11%)
Профит фактор:
3.90
Мат. ожидание:
2.37 USD
Средняя прибыль:
3.99 USD
Средний убыток:
-4.09 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-37.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.50 USD (4)
Прирост в месяц:
7.91%
Годовой прогноз:
96.02%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
37.50 USD (3.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.64% (37.50 USD)
По эквити:
21.56% (224.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|25
|USDCHF#
|22
|NZDCAD#
|19
|EURUSD#
|13
|EURCHF#
|6
|AUDCHF#
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD#
|56
|USDCHF#
|67
|NZDCAD#
|36
|EURUSD#
|15
|EURCHF#
|15
|AUDCHF#
|24
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD#
|7.9K
|USDCHF#
|5.4K
|NZDCAD#
|5K
|EURUSD#
|1.5K
|EURCHF#
|1.2K
|AUDCHF#
|1.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.90 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +72.92 USD
Макс. убыток в серии: -37.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
MAYA MT5 is very reliable EA in any market conditions, we are using it since Jan 2024 with consistent growth each month
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
946
USD
USD
14
88%
90
80%
98%
3.90
2.37
USD
USD
22%
1:500