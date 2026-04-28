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Manpreet Singh

MAYA MT5

Manpreet Singh
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4.8 (286)
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PYE EA :- https://www.mql5.com/en/signals/2103697
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可靠性
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每月复制 999 USD per 
增长自 2026 26%
XMGlobal-MT5 15
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交易:
94
盈利交易:
76 (80.85%)
亏损交易:
18 (19.15%)
最好交易:
17.90 USD
最差交易:
-17.74 USD
毛利:
302.09 USD (31 982 pips)
毛利亏损:
-73.54 USD (7 502 pips)
最大连续赢利:
12 (72.92 USD)
最大连续盈利:
72.92 USD (12)
夏普比率:
0.56
交易活动:
97.87%
最大入金加载:
4.81%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
11 天
采收率:
6.09
长期交易:
54 (57.45%)
短期交易:
40 (42.55%)
利润因子:
4.11
预期回报:
2.43 USD
平均利润:
3.97 USD
平均损失:
-4.09 USD
最大连续失误:
4 (-37.50 USD)
最大连续亏损:
-37.50 USD (4)
每月增长:
9.12%
年度预测:
110.67%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
37.50 USD (3.17%)
相对跌幅:
结余:
3.64% (37.50 USD)
净值:
21.56% (224.59 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD# 25
USDCHF# 23
NZDCAD# 21
EURUSD# 14
EURCHF# 6
AUDCHF# 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD# 56
USDCHF# 72
NZDCAD# 41
EURUSD# 20
EURCHF# 15
AUDCHF# 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD# 7.9K
USDCHF# 5.8K
NZDCAD# 5.7K
EURUSD# 2K
EURCHF# 1.2K
AUDCHF# 1.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
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最好交易: +17.90 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +72.92 USD
最大连续亏损: -37.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

MAYA MT5 is very reliable EA in any market conditions, we are using it since Jan 2024 with consistent growth each month 
没有评论
2026.07.13 19:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.05 10:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.15 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.15 01:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.04 16:45
Share of trading days is too low
2026.05.04 16:45
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.28 18:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 18:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.28 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.28 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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