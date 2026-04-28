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Сигналы / MetaTrader 5 / FIT Foresight
Guillaume Duportal

FIT Foresight

Guillaume Duportal
Guillaume Duportal

Guillaume Duportal

  • Algorithmic Trading Experts в  FI TARGET
  • ОАЭ
  • 8527
4.6 (137)
6 продуктов 13 сигналов 5 тем 13 комментариев
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 4%
DooTechnology-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
75 (74.25%)
Убыточных трейдов:
26 (25.74%)
Лучший трейд:
7.31 USD
Худший трейд:
-15.36 USD
Общая прибыль:
132.13 USD (12 738 pips)
Общий убыток:
-113.97 USD (9 679 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (56.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.56 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
4.44%
Макс. загрузка депозита:
7.14%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
47 (46.53%)
Коротких трейдов:
54 (53.47%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
1.76 USD
Средний убыток:
-4.38 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-63.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.67 USD (14)
Прирост в месяц:
-11.64%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
88.25 USD (14.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.63% (88.79 USD)
По эквити:
9.81% (58.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCHF 10
GBPJPY 7
GBPNZD 7
AUDJPY 6
GBPCAD 6
USDJPY 5
EURJPY 5
NZDCHF 5
EURCAD 5
GBPUSD 4
AUDUSD 4
EURUSD 4
CADCHF 4
USDCHF 4
EURCHF 4
EURNZD 3
NZDJPY 3
GBPAUD 3
CADJPY 3
EURGBP 2
GBPCHF 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
EURAUD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCHF 9
GBPJPY -3
GBPNZD 12
AUDJPY -24
GBPCAD -8
USDJPY -2
EURJPY 5
NZDCHF 10
EURCAD 0
GBPUSD 16
AUDUSD 7
EURUSD 8
CADCHF -7
USDCHF 3
EURCHF 1
EURNZD 2
NZDJPY -28
GBPAUD 9
CADJPY 3
EURGBP 2
GBPCHF 2
AUDCAD 0
NZDCAD 1
EURAUD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCHF 390
GBPJPY -338
GBPNZD 2.1K
AUDJPY -1.8K
GBPCAD -325
USDJPY -311
EURJPY 265
NZDCHF 328
EURCAD 32
GBPUSD 1.6K
AUDUSD 463
EURUSD 775
CADCHF -136
USDCHF 97
EURCHF 48
EURNZD 207
NZDJPY -1.8K
GBPAUD 886
CADJPY 228
EURGBP 67
GBPCHF 102
AUDCAD 38
NZDCAD 55
EURAUD 148
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.31 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +56.56 USD
Макс. убыток в серии: -63.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
Headway-Real
2.25 × 8
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
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Нет отзывов
2026.08.02 23:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.11 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.05 21:05
No swaps are charged
2026.06.05 21:05
No swaps are charged
2026.06.05 21:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 12:29
No swaps are charged on the signal account
2026.05.31 12:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.17 23:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.08 22:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.08 21:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.01 22:01
Share of trading days is too low
2026.05.01 22:01
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.01 21:01
Share of trading days is too low
2026.05.01 21:01
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.30 15:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 15:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 09:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.28 09:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.28 09:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FIT Foresight
999 USD в месяц
4%
0
0
USD
518
USD
15
100%
101
74%
4%
1.15
0.18
USD
15%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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