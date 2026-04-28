- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
75 (74.25%)
Убыточных трейдов:
26 (25.74%)
Лучший трейд:
7.31 USD
Худший трейд:
-15.36 USD
Общая прибыль:
132.13 USD (12 738 pips)
Общий убыток:
-113.97 USD (9 679 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (56.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.56 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
4.44%
Макс. загрузка депозита:
7.14%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
47 (46.53%)
Коротких трейдов:
54 (53.47%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
1.76 USD
Средний убыток:
-4.38 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-63.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.67 USD (14)
Прирост в месяц:
-11.64%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
88.25 USD (14.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.63% (88.79 USD)
По эквити:
9.81% (58.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|10
|GBPJPY
|7
|GBPNZD
|7
|AUDJPY
|6
|GBPCAD
|6
|USDJPY
|5
|EURJPY
|5
|NZDCHF
|5
|EURCAD
|5
|GBPUSD
|4
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|4
|CADCHF
|4
|USDCHF
|4
|EURCHF
|4
|EURNZD
|3
|NZDJPY
|3
|GBPAUD
|3
|CADJPY
|3
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|EURAUD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCHF
|9
|GBPJPY
|-3
|GBPNZD
|12
|AUDJPY
|-24
|GBPCAD
|-8
|USDJPY
|-2
|EURJPY
|5
|NZDCHF
|10
|EURCAD
|0
|GBPUSD
|16
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|8
|CADCHF
|-7
|USDCHF
|3
|EURCHF
|1
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|-28
|GBPAUD
|9
|CADJPY
|3
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|2
|AUDCAD
|0
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCHF
|390
|GBPJPY
|-338
|GBPNZD
|2.1K
|AUDJPY
|-1.8K
|GBPCAD
|-325
|USDJPY
|-311
|EURJPY
|265
|NZDCHF
|328
|EURCAD
|32
|GBPUSD
|1.6K
|AUDUSD
|463
|EURUSD
|775
|CADCHF
|-136
|USDCHF
|97
|EURCHF
|48
|EURNZD
|207
|NZDJPY
|-1.8K
|GBPAUD
|886
|CADJPY
|228
|EURGBP
|67
|GBPCHF
|102
|AUDCAD
|38
|NZDCAD
|55
|EURAUD
|148
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.31 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +56.56 USD
Макс. убыток в серии: -63.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
|
Headway-Real
|2.25 × 8
|
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
518
USD
USD
15
100%
101
74%
4%
1.15
0.18
USD
USD
15%
1:500