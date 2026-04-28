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Signals / MetaTrader 5 / FIT Foresight
Guillaume Duportal

FIT Foresight

Guillaume Duportal
Guillaume Duportal

Guillaume Duportal

4.6 (137)
6 products 13 signals 5 topics 13 comments
0 reviews
Reliability
14 weeks
0 / 0 USD
Copy for 999 USD per month
growth since 2026 8%
DooTechnology-Live
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
98
Profit Trades:
75 (76.53%)
Loss Trades:
23 (23.47%)
Best trade:
7.31 USD
Worst trade:
-15.36 USD
Gross Profit:
132.13 USD (12 738 pips)
Gross Loss:
-94.18 USD (6 622 pips)
Maximum consecutive wins:
23 (56.56 USD)
Maximal consecutive profit:
56.56 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading activity:
4.44%
Max deposit load:
7.14%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
17
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.55
Long Trades:
47 (47.96%)
Short Trades:
51 (52.04%)
Profit Factor:
1.40
Expected Payoff:
0.39 USD
Average Profit:
1.76 USD
Average Loss:
-4.09 USD
Maximum consecutive losses:
11 (-43.88 USD)
Maximal consecutive loss:
-43.88 USD (11)
Monthly growth:
-8.25%
Annual Forecast:
-98.45%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.24 USD
Maximal:
68.46 USD (11.29%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.35% (68.91 USD)
By Equity:
9.81% (58.48 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCHF 10
GBPNZD 7
AUDJPY 6
GBPCAD 6
GBPJPY 6
NZDCHF 5
EURCAD 5
GBPUSD 4
USDJPY 4
AUDUSD 4
EURUSD 4
EURJPY 4
CADCHF 4
USDCHF 4
EURCHF 4
EURNZD 3
NZDJPY 3
GBPAUD 3
CADJPY 3
EURGBP 2
GBPCHF 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
EURAUD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCHF 9
GBPNZD 12
AUDJPY -24
GBPCAD -8
GBPJPY 5
NZDCHF 10
EURCAD 0
GBPUSD 16
USDJPY 3
AUDUSD 7
EURUSD 8
EURJPY 12
CADCHF -7
USDCHF 3
EURCHF 1
EURNZD 2
NZDJPY -28
GBPAUD 9
CADJPY 3
EURGBP 2
GBPCHF 2
AUDCAD 0
NZDCAD 1
EURAUD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCHF 390
GBPNZD 2.1K
AUDJPY -1.8K
GBPCAD -325
GBPJPY 903
NZDCHF 328
EURCAD 32
GBPUSD 1.6K
USDJPY 435
AUDUSD 463
EURUSD 775
EURJPY 1.3K
CADCHF -136
USDCHF 97
EURCHF 48
EURNZD 207
NZDJPY -1.8K
GBPAUD 886
CADJPY 228
EURGBP 67
GBPCHF 102
AUDCAD 38
NZDCAD 55
EURAUD 148
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +7.31 USD
Worst trade: -15 USD
Maximum consecutive wins: 23
Maximum consecutive losses: 11
Maximal consecutive profit: +56.56 USD
Maximal consecutive loss: -43.88 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "DooTechnology-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

VantageFX-Live
0.00 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
Headway-Real
2.25 × 8
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2026.08.02 23:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.11 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.05 21:05
No swaps are charged
2026.06.05 21:05
No swaps are charged
2026.06.05 21:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 12:29
No swaps are charged on the signal account
2026.05.31 12:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.17 23:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.08 22:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.08 21:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.01 22:01
Share of trading days is too low
2026.05.01 22:01
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.01 21:01
Share of trading days is too low
2026.05.01 21:01
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.30 15:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 15:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 09:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.28 09:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.28 09:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
FIT Foresight
999 USD per month
8%
0
0
USD
538
USD
14
100%
98
76%
4%
1.40
0.39
USD
11%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.