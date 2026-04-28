- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
101
盈利交易:
75 (74.25%)
亏损交易:
26 (25.74%)
最好交易:
7.31 USD
最差交易:
-15.36 USD
毛利:
132.13 USD (12 738 pips)
毛利亏损:
-113.97 USD (9 679 pips)
最大连续赢利:
23 (56.56 USD)
最大连续盈利:
56.56 USD (23)
夏普比率:
0.07
交易活动:
4.44%
最大入金加载:
7.14%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.21
长期交易:
47 (46.53%)
短期交易:
54 (53.47%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.18 USD
平均利润:
1.76 USD
平均损失:
-4.38 USD
最大连续失误:
14 (-63.67 USD)
最大连续亏损:
-63.67 USD (14)
每月增长:
-11.64%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.24 USD
最大值:
88.25 USD (14.55%)
相对跌幅:
结余:
14.63% (88.79 USD)
净值:
9.81% (58.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|10
|GBPJPY
|7
|GBPNZD
|7
|AUDJPY
|6
|GBPCAD
|6
|USDJPY
|5
|EURJPY
|5
|NZDCHF
|5
|EURCAD
|5
|GBPUSD
|4
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|4
|CADCHF
|4
|USDCHF
|4
|EURCHF
|4
|EURNZD
|3
|NZDJPY
|3
|GBPAUD
|3
|CADJPY
|3
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|EURAUD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCHF
|9
|GBPJPY
|-3
|GBPNZD
|12
|AUDJPY
|-24
|GBPCAD
|-8
|USDJPY
|-2
|EURJPY
|5
|NZDCHF
|10
|EURCAD
|0
|GBPUSD
|16
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|8
|CADCHF
|-7
|USDCHF
|3
|EURCHF
|1
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|-28
|GBPAUD
|9
|CADJPY
|3
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|2
|AUDCAD
|0
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCHF
|390
|GBPJPY
|-338
|GBPNZD
|2.1K
|AUDJPY
|-1.8K
|GBPCAD
|-325
|USDJPY
|-311
|EURJPY
|265
|NZDCHF
|328
|EURCAD
|32
|GBPUSD
|1.6K
|AUDUSD
|463
|EURUSD
|775
|CADCHF
|-136
|USDCHF
|97
|EURCHF
|48
|EURNZD
|207
|NZDJPY
|-1.8K
|GBPAUD
|886
|CADJPY
|228
|EURGBP
|67
|GBPCHF
|102
|AUDCAD
|38
|NZDCAD
|55
|EURAUD
|148
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.31 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +56.56 USD
最大连续亏损: -63.67 USD
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
4%
0
0
USD
USD
518
USD
USD
15
100%
101
74%
4%
1.15
0.18
USD
USD
15%
1:500