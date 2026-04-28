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信号 / MetaTrader 5 / FIT Foresight
Guillaume Duportal

FIT Foresight

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交易:
101
盈利交易:
75 (74.25%)
亏损交易:
26 (25.74%)
最好交易:
7.31 USD
最差交易:
-15.36 USD
毛利:
132.13 USD (12 738 pips)
毛利亏损:
-113.97 USD (9 679 pips)
最大连续赢利:
23 (56.56 USD)
最大连续盈利:
56.56 USD (23)
夏普比率:
0.07
交易活动:
4.44%
最大入金加载:
7.14%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.21
长期交易:
47 (46.53%)
短期交易:
54 (53.47%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.18 USD
平均利润:
1.76 USD
平均损失:
-4.38 USD
最大连续失误:
14 (-63.67 USD)
最大连续亏损:
-63.67 USD (14)
每月增长:
-11.64%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.24 USD
最大值:
88.25 USD (14.55%)
相对跌幅:
结余:
14.63% (88.79 USD)
净值:
9.81% (58.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCHF 10
GBPJPY 7
GBPNZD 7
AUDJPY 6
GBPCAD 6
USDJPY 5
EURJPY 5
NZDCHF 5
EURCAD 5
GBPUSD 4
AUDUSD 4
EURUSD 4
CADCHF 4
USDCHF 4
EURCHF 4
EURNZD 3
NZDJPY 3
GBPAUD 3
CADJPY 3
EURGBP 2
GBPCHF 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
EURAUD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCHF 9
GBPJPY -3
GBPNZD 12
AUDJPY -24
GBPCAD -8
USDJPY -2
EURJPY 5
NZDCHF 10
EURCAD 0
GBPUSD 16
AUDUSD 7
EURUSD 8
CADCHF -7
USDCHF 3
EURCHF 1
EURNZD 2
NZDJPY -28
GBPAUD 9
CADJPY 3
EURGBP 2
GBPCHF 2
AUDCAD 0
NZDCAD 1
EURAUD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCHF 390
GBPJPY -338
GBPNZD 2.1K
AUDJPY -1.8K
GBPCAD -325
USDJPY -311
EURJPY 265
NZDCHF 328
EURCAD 32
GBPUSD 1.6K
AUDUSD 463
EURUSD 775
CADCHF -136
USDCHF 97
EURCHF 48
EURNZD 207
NZDJPY -1.8K
GBPAUD 886
CADJPY 228
EURGBP 67
GBPCHF 102
AUDCAD 38
NZDCAD 55
EURAUD 148
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
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最好交易: +7.31 USD
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最大连续赢利: 23
最大连续失误: 14
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VantageFX-Live
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CapitalPointTrading-MT5-4
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2.25 × 8
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
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2026.08.02 23:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.11 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.05 21:05
No swaps are charged
2026.06.05 21:05
No swaps are charged
2026.06.05 21:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 12:29
No swaps are charged on the signal account
2026.05.31 12:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.17 23:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.08 22:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.08 21:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.01 22:01
Share of trading days is too low
2026.05.01 22:01
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.01 21:01
Share of trading days is too low
2026.05.01 21:01
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.30 15:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 15:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 09:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.28 09:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.28 09:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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4%
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100%
101
74%
4%
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0.18
USD
15%
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