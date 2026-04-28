- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
66 (84.61%)
Убыточных трейдов:
12 (15.38%)
Лучший трейд:
205.20 USD
Худший трейд:
-36.80 USD
Общая прибыль:
349.78 USD (12 358 pips)
Общий убыток:
-123.66 USD (7 487 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (27.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
210.42 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
81.15%
Макс. загрузка депозита:
14.66%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
3.62
Длинных трейдов:
49 (62.82%)
Коротких трейдов:
29 (37.18%)
Профит фактор:
2.83
Мат. ожидание:
2.90 USD
Средняя прибыль:
5.30 USD
Средний убыток:
-10.31 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-59.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.59 USD (2)
Прирост в месяц:
2.92%
Годовой прогноз:
35.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
62.48 USD (10.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.89% (62.00 USD)
По эквити:
41.32% (232.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|12
|GBPAUD
|9
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|6
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|4
|EURCAD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|2
|CADJPY
|2
|EURNZD
|2
|AUDNZD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDJPY
|11
|GBPAUD
|19
|EURUSD
|116
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|16
|NZDCAD
|2
|EURCAD
|4
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|5
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|0
|EURAUD
|2
|CADJPY
|2
|EURNZD
|6
|AUDNZD
|5
|EURGBP
|9
|GBPCHF
|3
|NZDJPY
|0
|EURJPY
|0
|GBPNZD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDJPY
|1.4K
|GBPAUD
|453
|EURUSD
|-3.7K
|AUDUSD
|685
|USDCHF
|726
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|366
|EURCAD
|539
|NZDUSD
|322
|USDCAD
|374
|GBPJPY
|322
|CHFJPY
|81
|EURAUD
|289
|CADJPY
|291
|EURNZD
|470
|AUDNZD
|387
|EURGBP
|239
|GBPCHF
|249
|NZDJPY
|42
|EURJPY
|42
|GBPNZD
|39
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +205.20 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +27.16 USD
Макс. убыток в серии: -59.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
15
100%
78
84%
81%
2.82
2.90
USD
USD
41%
1:500