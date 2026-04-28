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Сигналы / MetaTrader 5 / FIT Pulse
Guillaume Duportal

FIT Pulse

Guillaume Duportal
Guillaume Duportal

Guillaume Duportal

  • Algorithmic Trading Experts в  FI TARGET
  • ОАЭ
  • 8527
4.6 (137)
6 продуктов 13 сигналов 5 тем 13 комментариев
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 29%
DooTechnology-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
66 (84.61%)
Убыточных трейдов:
12 (15.38%)
Лучший трейд:
205.20 USD
Худший трейд:
-36.80 USD
Общая прибыль:
349.78 USD (12 358 pips)
Общий убыток:
-123.66 USD (7 487 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (27.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
210.42 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
81.15%
Макс. загрузка депозита:
14.66%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
3.62
Длинных трейдов:
49 (62.82%)
Коротких трейдов:
29 (37.18%)
Профит фактор:
2.83
Мат. ожидание:
2.90 USD
Средняя прибыль:
5.30 USD
Средний убыток:
-10.31 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-59.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.59 USD (2)
Прирост в месяц:
2.92%
Годовой прогноз:
35.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
62.48 USD (10.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.89% (62.00 USD)
По эквити:
41.32% (232.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDJPY 12
GBPAUD 9
EURUSD 8
AUDUSD 7
USDCHF 6
AUDCAD 5
NZDCAD 4
EURCAD 3
NZDUSD 3
USDCAD 3
GBPJPY 2
CHFJPY 2
EURAUD 2
CADJPY 2
EURNZD 2
AUDNZD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDJPY 11
GBPAUD 19
EURUSD 116
AUDUSD 6
USDCHF 15
AUDCAD 16
NZDCAD 2
EURCAD 4
NZDUSD 3
USDCAD 5
GBPJPY 2
CHFJPY 0
EURAUD 2
CADJPY 2
EURNZD 6
AUDNZD 5
EURGBP 9
GBPCHF 3
NZDJPY 0
EURJPY 0
GBPNZD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDJPY 1.4K
GBPAUD 453
EURUSD -3.7K
AUDUSD 685
USDCHF 726
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 366
EURCAD 539
NZDUSD 322
USDCAD 374
GBPJPY 322
CHFJPY 81
EURAUD 289
CADJPY 291
EURNZD 470
AUDNZD 387
EURGBP 239
GBPCHF 249
NZDJPY 42
EURJPY 42
GBPNZD 39
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +205.20 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +27.16 USD
Макс. убыток в серии: -59.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
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Нет отзывов
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.21 21:55
No swaps are charged
2026.07.21 21:55
No swaps are charged
2026.07.21 17:53
No swaps are charged on the signal account
2026.07.09 13:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.23 15:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.23 07:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 20:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 19:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 08:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.21 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.21 21:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 06:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 05:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 04:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FIT Pulse
999 USD в месяц
29%
0
0
USD
1.3K
USD
15
100%
78
84%
81%
2.82
2.90
USD
41%
1:500
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