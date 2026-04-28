- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
80
盈利交易:
68 (85.00%)
亏损交易:
12 (15.00%)
最好交易:
205.20 USD
最差交易:
-36.80 USD
毛利:
351.57 USD (12 646 pips)
毛利亏损:
-123.75 USD (7 487 pips)
最大连续赢利:
18 (27.16 USD)
最大连续盈利:
210.42 USD (2)
夏普比率:
0.12
交易活动:
79.96%
最大入金加载:
14.66%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
4 天
采收率:
3.65
长期交易:
50 (62.50%)
短期交易:
30 (37.50%)
利润因子:
2.84
预期回报:
2.85 USD
平均利润:
5.17 USD
平均损失:
-10.31 USD
最大连续失误:
2 (-59.59 USD)
最大连续亏损:
-59.59 USD (2)
每月增长:
3.06%
年度预测:
37.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
62.48 USD (10.95%)
相对跌幅:
结余:
5.89% (62.00 USD)
净值:
41.32% (232.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|12
|GBPAUD
|9
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|6
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|4
|EURCAD
|3
|CHFJPY
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|CADJPY
|2
|EURNZD
|2
|AUDNZD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDJPY
|11
|GBPAUD
|19
|EURUSD
|116
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|16
|NZDCAD
|2
|EURCAD
|4
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|5
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|CADJPY
|2
|EURNZD
|6
|AUDNZD
|5
|EURGBP
|9
|GBPCHF
|3
|NZDJPY
|0
|EURJPY
|0
|GBPNZD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDJPY
|1.4K
|GBPAUD
|453
|EURUSD
|-3.7K
|AUDUSD
|685
|USDCHF
|726
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|366
|EURCAD
|539
|CHFJPY
|328
|NZDUSD
|322
|USDCAD
|374
|GBPJPY
|322
|EURAUD
|289
|CADJPY
|291
|EURNZD
|470
|AUDNZD
|387
|EURGBP
|239
|GBPCHF
|249
|NZDJPY
|42
|EURJPY
|42
|GBPNZD
|39
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +205.20 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +27.16 USD
最大连续亏损: -59.59 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
29%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
15
100%
80
85%
80%
2.84
2.85
USD
USD
41%
1:500