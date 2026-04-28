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信号 / MetaTrader 5 / FIT Pulse
Guillaume Duportal

FIT Pulse

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交易:
80
盈利交易:
68 (85.00%)
亏损交易:
12 (15.00%)
最好交易:
205.20 USD
最差交易:
-36.80 USD
毛利:
351.57 USD (12 646 pips)
毛利亏损:
-123.75 USD (7 487 pips)
最大连续赢利:
18 (27.16 USD)
最大连续盈利:
210.42 USD (2)
夏普比率:
0.12
交易活动:
79.96%
最大入金加载:
14.66%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
4 天
采收率:
3.65
长期交易:
50 (62.50%)
短期交易:
30 (37.50%)
利润因子:
2.84
预期回报:
2.85 USD
平均利润:
5.17 USD
平均损失:
-10.31 USD
最大连续失误:
2 (-59.59 USD)
最大连续亏损:
-59.59 USD (2)
每月增长:
3.06%
年度预测:
37.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
62.48 USD (10.95%)
相对跌幅:
结余:
5.89% (62.00 USD)
净值:
41.32% (232.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDJPY 12
GBPAUD 9
EURUSD 8
AUDUSD 7
USDCHF 6
AUDCAD 6
NZDCAD 4
EURCAD 3
CHFJPY 3
NZDUSD 3
USDCAD 3
GBPJPY 2
EURAUD 2
CADJPY 2
EURNZD 2
AUDNZD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDJPY 11
GBPAUD 19
EURUSD 116
AUDUSD 6
USDCHF 15
AUDCAD 16
NZDCAD 2
EURCAD 4
CHFJPY 2
NZDUSD 3
USDCAD 5
GBPJPY 2
EURAUD 2
CADJPY 2
EURNZD 6
AUDNZD 5
EURGBP 9
GBPCHF 3
NZDJPY 0
EURJPY 0
GBPNZD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDJPY 1.4K
GBPAUD 453
EURUSD -3.7K
AUDUSD 685
USDCHF 726
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 366
EURCAD 539
CHFJPY 328
NZDUSD 322
USDCAD 374
GBPJPY 322
EURAUD 289
CADJPY 291
EURNZD 470
AUDNZD 387
EURGBP 239
GBPCHF 249
NZDJPY 42
EURJPY 42
GBPNZD 39
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
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最好交易: +205.20 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +27.16 USD
最大连续亏损: -59.59 USD

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2026.07.30 08:55
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2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.21 21:55
No swaps are charged
2026.07.21 21:55
No swaps are charged
2026.07.21 17:53
No swaps are charged on the signal account
2026.07.09 13:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.23 15:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.23 07:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 20:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 19:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 09:21
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2026.06.22 08:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.21 22:16
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2026.06.21 21:16
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2026.06.19 06:34
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2026.06.19 05:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 04:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
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交易
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FIT Pulse
每月999 USD
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1.3K
USD
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100%
80
85%
80%
2.84
2.85
USD
41%
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