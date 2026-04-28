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Сигналы / MetaTrader 5 / Axiom Gold
AC INTERNATIONAL LLC

Axiom Gold

AC INTERNATIONAL LLC
AC INTERNATIONAL LLC

AC INTERNATIONAL LLC

5 (5)
Основатель Expert Advisor Lab (EAL).
1 сигнал
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 192%
DooTechnology-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
345
Прибыльных трейдов:
241 (69.85%)
Убыточных трейдов:
104 (30.14%)
Лучший трейд:
148.54 USD
Худший трейд:
-42.30 USD
Общая прибыль:
2 196.53 USD (220 263 pips)
Общий убыток:
-1 149.22 USD (113 530 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (23.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
258.23 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
16.10%
Макс. загрузка депозита:
9.48%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.41
Длинных трейдов:
161 (46.67%)
Коротких трейдов:
184 (53.33%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
3.04 USD
Средняя прибыль:
9.11 USD
Средний убыток:
-11.05 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-103.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-106.25 USD (4)
Прирост в месяц:
5.25%
Годовой прогноз:
63.66%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
307.13 USD (21.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.96% (159.93 USD)
По эквити:
8.23% (78.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 345
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 107K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148.54 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +23.68 USD
Макс. убыток в серии: -103.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DooTechnology-Live
0.00 × 1
Headway-Real
2.50 × 10
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
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Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 01:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 08:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.30 06:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 01:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.26 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 12:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 19:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.15 12:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.14 22:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 23:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.09 05:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.04 12:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 00:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 03:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.29 02:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.27 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.19 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.18 02:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Axiom Gold
999 USD в месяц
192%
0
0
USD
3K
USD
15
98%
345
69%
16%
1.91
3.04
USD
16%
1:500
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