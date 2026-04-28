- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
345
Прибыльных трейдов:
241 (69.85%)
Убыточных трейдов:
104 (30.14%)
Лучший трейд:
148.54 USD
Худший трейд:
-42.30 USD
Общая прибыль:
2 196.53 USD (220 263 pips)
Общий убыток:
-1 149.22 USD (113 530 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (23.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
258.23 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
16.10%
Макс. загрузка депозита:
9.48%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.41
Длинных трейдов:
161 (46.67%)
Коротких трейдов:
184 (53.33%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
3.04 USD
Средняя прибыль:
9.11 USD
Средний убыток:
-11.05 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-103.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-106.25 USD (4)
Прирост в месяц:
5.25%
Годовой прогноз:
63.66%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
307.13 USD (21.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.96% (159.93 USD)
По эквити:
8.23% (78.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|345
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|107K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +148.54 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +23.68 USD
Макс. убыток в серии: -103.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|2.50 × 10
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
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PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
192%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
15
98%
345
69%
16%
1.91
3.04
USD
USD
16%
1:500