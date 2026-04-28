- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
355
盈利交易:
245 (69.01%)
亏损交易:
110 (30.99%)
最好交易:
148.54 USD
最差交易:
-44.65 USD
毛利:
2 202.29 USD (220 850 pips)
毛利亏损:
-1 375.41 USD (136 096 pips)
最大连续赢利:
17 (23.68 USD)
最大连续盈利:
258.23 USD (9)
夏普比率:
0.15
交易活动:
16.10%
最大入金加载:
9.48%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.69
长期交易:
171 (48.17%)
短期交易:
184 (51.83%)
利润因子:
1.60
预期回报:
2.33 USD
平均利润:
8.99 USD
平均损失:
-12.50 USD
最大连续失误:
6 (-225.89 USD)
最大连续亏损:
-225.89 USD (6)
每月增长:
-3.38%
年度预测:
-41.01%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
307.13 USD (21.15%)
相对跌幅:
结余:
15.96% (159.93 USD)
净值:
8.23% (78.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|355
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|827
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|85K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.54 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +23.68 USD
最大连续亏损: -225.89 USD
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
171%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
16
98%
355
69%
16%
1.60
2.33
USD
USD
16%
1:500