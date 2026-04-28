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AC INTERNATIONAL LLC

Axiom Gold

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5 (5)
创始人，Expert Advisor Lab（EAL）。
我的职业背景涵盖投资者关系、商业发展、交易社区以及自动化交易解决方案。多年来，我参与了多个与算法交易和金融科技相关项目的开发，并与投资者及活跃市场参与者保持紧密合作。
通过这些经历，我得出了一个简单的结论：市场上太多交易解决方案依赖营销宣传，而不是可验证的业绩数据。缺乏透明度、合理预期以及长期纪律性，至今仍是零售交易者面临的主要挑战之一。
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交易:
355
盈利交易:
245 (69.01%)
亏损交易:
110 (30.99%)
最好交易:
148.54 USD
最差交易:
-44.65 USD
毛利:
2 202.29 USD (220 850 pips)
毛利亏损:
-1 375.41 USD (136 096 pips)
最大连续赢利:
17 (23.68 USD)
最大连续盈利:
258.23 USD (9)
夏普比率:
0.15
交易活动:
16.10%
最大入金加载:
9.48%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.69
长期交易:
171 (48.17%)
短期交易:
184 (51.83%)
利润因子:
1.60
预期回报:
2.33 USD
平均利润:
8.99 USD
平均损失:
-12.50 USD
最大连续失误:
6 (-225.89 USD)
最大连续亏损:
-225.89 USD (6)
每月增长:
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年度预测:
-41.01%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
307.13 USD (21.15%)
相对跌幅:
结余:
15.96% (159.93 USD)
净值:
8.23% (78.85 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 355
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 827
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 85K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
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最好交易: +148.54 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
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2026.07.28 10:03
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2026.07.22 01:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 08:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.30 06:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 01:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.26 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 12:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 19:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.15 12:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.14 22:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 23:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.09 05:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.04 12:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 00:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 03:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.29 02:21
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2026.05.27 13:08
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2026.05.19 00:04
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2026.05.18 02:19
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