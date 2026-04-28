Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12 0.00 × 3 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 CPTMarkets-Live02 0.00 × 4 VantageInternational-Live 16 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-6 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 InstaFinance-Europe.com 0.00 × 1 InstaFinance-UK.com 0.00 × 1 FPTradingLLC-Live4 4.07 × 54 ICMarketsSC-Live16 4.17 × 6 TitanFX-02 5.03 × 34 SwitchMarkets-Real 6.67 × 18 Tickmill-Live09 7.35 × 267 TradingProInternational-Live 7.50 × 54 Pepperstone-Edge01 7.76 × 63 TradeMaxGlobal-Live5 8.06 × 82 EightcapLtd-Real-4 8.21 × 583 Aiprime-Live 10.29 × 52 BlackBullMarkets-Live 10.32 × 316 RoboForex-ProCent-5 12.85 × 172 RoboForex-ProCent-8 14.17 × 119 KeyToMarkets-Live 15.00 × 3 ICMarketsSC-Live17 17.44 × 184 VantageInternational-Live 4 18.00 × 1 еще 5... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика