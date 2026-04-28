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Всего трейдов:
171
Прибыльных трейдов:
113 (66.08%)
Убыточных трейдов:
58 (33.92%)
Лучший трейд:
143.39 USD
Худший трейд:
-37.20 USD
Общая прибыль:
1 142.88 USD (114 235 pips)
Общий убыток:
-814.66 USD (81 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (144.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
219.79 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
10.75%
Макс. загрузка депозита:
7.75%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
80 (46.78%)
Коротких трейдов:
91 (53.22%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
1.92 USD
Средняя прибыль:
10.11 USD
Средний убыток:
-14.05 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-325.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-325.55 USD (16)
Прирост в месяц:
-6.99%
Годовой прогноз:
-84.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
91.25 USD
Максимальная:
368.59 USD (25.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.18% (368.59 USD)
По эквити:
8.99% (90.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|328
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +143.39 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +144.88 USD
Макс. убыток в серии: -325.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
InstaFinance-UK.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
15
100%
171
66%
11%
1.40
1.92
USD
USD
25%
1:500