- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
179
盈利交易:
114 (63.68%)
亏损交易:
65 (36.31%)
最好交易:
143.39 USD
最差交易:
-46.03 USD
毛利:
1 144.23 USD (114 369 pips)
毛利亏损:
-1 052.23 USD (105 192 pips)
最大连续赢利:
14 (144.88 USD)
最大连续盈利:
219.79 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
10.75%
最大入金加载:
7.75%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.25
长期交易:
88 (49.16%)
短期交易:
91 (50.84%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
10.04 USD
平均损失:
-16.19 USD
最大连续失误:
16 (-325.55 USD)
最大连续亏损:
-325.55 USD (16)
每月增长:
-25.10%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
91.25 USD
最大值:
372.11 USD (25.42%)
相对跌幅:
结余:
25.41% (372.08 USD)
净值:
8.99% (90.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|92
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +143.39 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +144.88 USD
最大连续亏损: -325.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
InstaFinance-UK.com
|4.50 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
16
100%
179
63%
11%
1.08
0.51
USD
USD
25%
1:500