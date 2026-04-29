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Satria Adji Prakoso

Algo Mind Conservative

Satria Adji Prakoso
Satria Adji Prakoso

Satria Adji Prakoso

www.calibreforex.id
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2026 37%
Headway-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
51 (72.85%)
Убыточных трейдов:
19 (27.14%)
Лучший трейд:
142.67 USD
Худший трейд:
-32.89 USD
Общая прибыль:
715.42 USD (71 513 pips)
Общий убыток:
-345.26 USD (34 518 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (132.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
189.32 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
5.47%
Макс. загрузка депозита:
3.25%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
25 (35.71%)
Коротких трейдов:
45 (64.29%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
5.29 USD
Средняя прибыль:
14.03 USD
Средний убыток:
-18.17 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-86.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.36 USD (4)
Прирост в месяц:
4.49%
Годовой прогноз:
54.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.56 USD
Максимальная:
128.20 USD (9.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.50% (128.20 USD)
По эквити:
3.26% (36.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 370
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 37K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +142.67 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +132.22 USD
Макс. убыток в серии: -86.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 1
InstaFinance-UK.com
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live4
4.07 × 54
ICMarketsSC-Live16
4.17 × 6
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
TradingProInternational-Live
7.50 × 54
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
TradeMaxGlobal-Live5
8.06 × 82
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Aiprime-Live
10.29 × 52
BlackBullMarkets-Live
10.32 × 316
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
17.44 × 184
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
еще 5...
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Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 13:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 01:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.24 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.05 16:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.06 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.29 13:23
Share of trading days is too low
2026.04.29 13:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.29 02:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.29 02:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 08:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.28 08:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.28 08:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Algo Mind Conservative
500 USD в месяц
37%
0
0
USD
1.4K
USD
15
100%
70
72%
5%
2.07
5.29
USD
10%
1:500
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