- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
51 (72.85%)
Убыточных трейдов:
19 (27.14%)
Лучший трейд:
142.67 USD
Худший трейд:
-32.89 USD
Общая прибыль:
715.42 USD (71 513 pips)
Общий убыток:
-345.26 USD (34 518 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (132.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
189.32 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
5.47%
Макс. загрузка депозита:
3.25%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
25 (35.71%)
Коротких трейдов:
45 (64.29%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
5.29 USD
Средняя прибыль:
14.03 USD
Средний убыток:
-18.17 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-86.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.36 USD (4)
Прирост в месяц:
4.49%
Годовой прогноз:
54.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.56 USD
Максимальная:
128.20 USD (9.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.50% (128.20 USD)
По эквити:
3.26% (36.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|370
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +142.67 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +132.22 USD
Макс. убыток в серии: -86.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
InstaFinance-UK.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
37%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
15
100%
70
72%
5%
2.07
5.29
USD
USD
10%
1:500