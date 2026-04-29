- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
72
盈利交易:
51 (70.83%)
亏损交易:
21 (29.17%)
最好交易:
142.67 USD
最差交易:
-32.89 USD
毛利:
715.42 USD (71 513 pips)
毛利亏损:
-389.57 USD (38 948 pips)
最大连续赢利:
10 (132.22 USD)
最大连续盈利:
189.32 USD (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
5.47%
最大入金加载:
3.25%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.54
长期交易:
27 (37.50%)
短期交易:
45 (62.50%)
利润因子:
1.84
预期回报:
4.53 USD
平均利润:
14.03 USD
平均损失:
-18.55 USD
最大连续失误:
4 (-86.36 USD)
最大连续亏损:
-86.36 USD (4)
每月增长:
-0.08%
年度预测:
-1.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
48.56 USD
最大值:
128.20 USD (9.50%)
相对跌幅:
结余:
9.50% (128.20 USD)
净值:
3.26% (36.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|326
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +142.67 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +132.22 USD
最大连续亏损: -86.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
InstaFinance-UK.com
|4.50 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
33%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
16
100%
72
70%
5%
1.83
4.53
USD
USD
10%
1:500