СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Steady Growth MT5
Linkan Biswas

Steady Growth MT5

Linkan Biswas
Linkan Biswas

Linkan Biswas

Hi, I am Linkan Biswas. I have been trading since 2013. I am using my own custom strategy with technical analysis. Always i am avoiding risky trade. At first i think about to protect the capital then profit. Small profit is better than loss and i think about consistent profit. I am trading with H1
2 комментария
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 191%
Exness-MT5Real26
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
378
Прибыльных трейдов:
285 (75.39%)
Убыточных трейдов:
93 (24.60%)
Лучший трейд:
37.26 USD
Худший трейд:
-32.37 USD
Общая прибыль:
679.24 USD (411 460 pips)
Общий убыток:
-291.48 USD (192 221 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (15.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.27 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
4.40%
Макс. загрузка депозита:
71.89%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
9.21
Длинных трейдов:
159 (42.06%)
Коротких трейдов:
219 (57.94%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
2.38 USD
Средний убыток:
-3.13 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-3.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.10 USD (3)
Прирост в месяц:
14.06%
Годовой прогноз:
170.55%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
42.10 USD (12.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.56% (42.10 USD)
По эквити:
12.97% (41.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 354
EURUSD 20
BTCUSD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 391
EURUSD -1
BTCUSD -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 221K
EURUSD -138
BTCUSD -1.4K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.26 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +15.23 USD
Макс. убыток в серии: -3.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real28
1.00 × 14
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

I am trading with H1 chart and prefer XAUUSD . Forex is the game of patience and we need to see the result after minimum 1 month. One trade and one day can't prove my strategy. I don't like risky trade which can blow my account and if we can survive in forex, profit will come automatically so don't hurry. I prefer safe trading and it's for long term investment. I use Stop Loss strictly for safety.

Note: Maximum Drawdown 15% & you can also buy my strategy.


Personal Contacts:

Telegram: https://t.me/trader2013

Нет отзывов
2026.07.07 02:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.12 16:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 17:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.09 16:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 01:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.04 15:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.29 01:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.28 12:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.25 01:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.19 16:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.19 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.18 16:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.18 09:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.15 16:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.08 09:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.05 15:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.05 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Steady Growth MT5
30 USD в месяц
191%
0
0
USD
591
USD
15
0%
378
75%
4%
2.33
1.03
USD
13%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.