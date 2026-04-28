- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
387
盈利交易:
292 (75.45%)
亏损交易:
95 (24.55%)
最好交易:
37.26 USD
最差交易:
-32.37 USD
毛利:
697.29 USD (429 531 pips)
毛利亏损:
-292.79 USD (193 516 pips)
最大连续赢利:
21 (15.23 USD)
最大连续盈利:
55.27 USD (12)
夏普比率:
0.20
交易活动:
4.40%
最大入金加载:
71.89%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
9.61
长期交易:
168 (43.41%)
短期交易:
219 (56.59%)
利润因子:
2.38
预期回报:
1.05 USD
平均利润:
2.39 USD
平均损失:
-3.08 USD
最大连续失误:
5 (-3.05 USD)
最大连续亏损:
-42.10 USD (3)
每月增长:
12.54%
年度预测:
152.18%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
42.10 USD (12.56%)
相对跌幅:
结余:
12.56% (42.10 USD)
净值:
12.97% (41.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|363
|EURUSD
|20
|BTCUSD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|407
|EURUSD
|-1
|BTCUSD
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|238K
|EURUSD
|-138
|BTCUSD
|-1.4K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.26 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +15.23 USD
最大连续亏损: -3.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 14
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
I am trading with H1 chart and prefer XAUUSD . Forex is the game of patience and we need to see the result after minimum 1 month. One trade and one day can't prove my strategy. I don't like risky trade which can blow my account and if we can survive in forex, profit will come automatically so don't hurry. I prefer safe trading and it's for long term investment. I use Stop Loss strictly for safety.
Note: Maximum Drawdown 15% & you can also buy my strategy.
Personal Contacts:
Telegram: https://t.me/trader2013
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
199%
0
0
USD
USD
607
USD
USD
16
0%
387
75%
4%
2.38
1.05
USD
USD
13%
1:500