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Сигналы / MetaTrader 5 / SIGNAL COMMANDER PRO
David Grau Tudela

SIGNAL COMMANDER PRO

David Grau Tudela
David Grau Tudela

David Grau Tudela

0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 699 USD в месяц
прирост с 2026 -5%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
80 (42.32%)
Убыточных трейдов:
109 (57.67%)
Лучший трейд:
71.99 EUR
Худший трейд:
-152.61 EUR
Общая прибыль:
2 236.82 EUR (228 122 pips)
Общий убыток:
-2 434.97 EUR (213 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (244.36 EUR)
Макс. прибыль в серии:
244.36 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
29.98%
Макс. загрузка депозита:
54.53%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.32
Длинных трейдов:
61 (32.28%)
Коротких трейдов:
128 (67.72%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-1.05 EUR
Средняя прибыль:
27.96 EUR
Средний убыток:
-22.34 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-179.84 EUR)
Макс. убыток в серии:
-223.01 EUR (3)
Прирост в месяц:
2.70%
Годовой прогноз:
32.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
621.73 EUR
Максимальная:
621.73 EUR (62.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.88% (429.56 EUR)
По эквити:
4.48% (51.80 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -226
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 15K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +71.99 EUR
Худший трейд: -153 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +244.36 EUR
Макс. убыток в серии: -179.84 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
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Нет отзывов
2026.07.09 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 01:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 09:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.05 04:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.11 12:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.01 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.27 23:05
Share of trading days is too low
2026.04.27 23:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.27 19:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.27 19:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.27 19:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.27 19:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.27 19:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SIGNAL COMMANDER PRO
699 USD в месяц
-5%
0
0
USD
1.3K
EUR
16
99%
189
42%
30%
0.91
-1.05
EUR
22%
1:200
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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