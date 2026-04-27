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Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
80 (42.32%)
Убыточных трейдов:
109 (57.67%)
Лучший трейд:
71.99 EUR
Худший трейд:
-152.61 EUR
Общая прибыль:
2 236.82 EUR (228 122 pips)
Общий убыток:
-2 434.97 EUR (213 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (244.36 EUR)
Макс. прибыль в серии:
244.36 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
29.98%
Макс. загрузка депозита:
54.53%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.32
Длинных трейдов:
61 (32.28%)
Коротких трейдов:
128 (67.72%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-1.05 EUR
Средняя прибыль:
27.96 EUR
Средний убыток:
-22.34 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-179.84 EUR)
Макс. убыток в серии:
-223.01 EUR (3)
Прирост в месяц:
2.70%
Годовой прогноз:
32.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
621.73 EUR
Максимальная:
621.73 EUR (62.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.88% (429.56 EUR)
По эквити:
4.48% (51.80 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-226
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +71.99 EUR
Худший трейд: -153 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +244.36 EUR
Макс. убыток в серии: -179.84 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
699 USD в месяц
-5%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
16
99%
189
42%
30%
0.91
-1.05
EUR
EUR
22%
1:200