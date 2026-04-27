- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
193
盈利交易:
80 (41.45%)
亏损交易:
113 (58.55%)
最好交易:
71.99 EUR
最差交易:
-152.61 EUR
毛利:
2 236.82 EUR (228 122 pips)
毛利亏损:
-2 528.74 EUR (223 946 pips)
最大连续赢利:
6 (244.36 EUR)
最大连续盈利:
244.36 EUR (6)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
29.98%
最大入金加载:
54.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.47
长期交易:
65 (33.68%)
短期交易:
128 (66.32%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-1.51 EUR
平均利润:
27.96 EUR
平均损失:
-22.38 EUR
最大连续失误:
9 (-179.84 EUR)
最大连续亏损:
-223.01 EUR (3)
每月增长:
-4.71%
年度预测:
-57.17%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
621.73 EUR
最大值:
621.73 EUR (62.17%)
相对跌幅:
结余:
21.88% (429.56 EUR)
净值:
4.48% (51.80 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-333
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +71.99 EUR
最差交易: -153 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +244.36 EUR
最大连续亏损: -179.84 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月699 USD
-12%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
16
99%
193
41%
30%
0.88
-1.51
EUR
EUR
22%
1:200