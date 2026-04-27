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Сигналы / MetaTrader 5 / Target chaser
Sojitra Rekhaben Rajeshbhai

Target chaser

Sojitra Rekhaben Rajeshbhai
Sojitra Rekhaben Rajeshbhai

Sojitra Rekhaben Rajeshbhai

0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 48%
Exness-MT5Real3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
395
Прибыльных трейдов:
77 (19.49%)
Убыточных трейдов:
318 (80.51%)
Лучший трейд:
8 548.11 USD
Худший трейд:
-1 959.17 USD
Общая прибыль:
51 044.53 USD (946 769 pips)
Общий убыток:
-16 649.33 USD (584 449 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (2 081.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 398.11 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
1.62%
Макс. загрузка депозита:
11.86%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
5.80
Длинных трейдов:
232 (58.73%)
Коротких трейдов:
163 (41.27%)
Профит фактор:
3.07
Мат. ожидание:
87.08 USD
Средняя прибыль:
662.92 USD
Средний убыток:
-52.36 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-1 395.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 741.59 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.59%
Годовой прогноз:
-31.44%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
656.29 USD
Максимальная:
5 931.11 USD (15.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
85.42% (1 459.85 USD)
По эквити:
5.32% (8.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 394
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 34K
BTCUSD 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 365K
BTCUSD -3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 548.11 USD
Худший трейд: -1 959 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 081.09 USD
Макс. убыток в серии: -1 395.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real
0.33 × 3
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.27 × 534
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
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perfect risk reward account 
Нет отзывов
2026.04.28 05:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.21% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 05:09
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Target chaser
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
158
USD
39
5%
395
19%
2%
3.06
87.08
USD
85%
1:500
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