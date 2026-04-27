- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
395
Прибыльных трейдов:
77 (19.49%)
Убыточных трейдов:
318 (80.51%)
Лучший трейд:
8 548.11 USD
Худший трейд:
-1 959.17 USD
Общая прибыль:
51 044.53 USD (946 769 pips)
Общий убыток:
-16 649.33 USD (584 449 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (2 081.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 398.11 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
1.62%
Макс. загрузка депозита:
11.86%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
5.80
Длинных трейдов:
232 (58.73%)
Коротких трейдов:
163 (41.27%)
Профит фактор:
3.07
Мат. ожидание:
87.08 USD
Средняя прибыль:
662.92 USD
Средний убыток:
-52.36 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-1 395.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 741.59 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.59%
Годовой прогноз:
-31.44%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
656.29 USD
Максимальная:
5 931.11 USD (15.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
85.42% (1 459.85 USD)
По эквити:
5.32% (8.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|394
|BTCUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|34K
|BTCUSD
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|365K
|BTCUSD
|-3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8 548.11 USD
Худший трейд: -1 959 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 081.09 USD
Макс. убыток в серии: -1 395.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.27 × 534
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
perfect risk reward account
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
USD
158
USD
USD
39
5%
395
19%
2%
3.06
87.08
USD
USD
85%
1:500