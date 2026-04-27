- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
397
盈利交易:
77 (19.39%)
亏损交易:
320 (80.60%)
最好交易:
8 548.11 USD
最差交易:
-1 959.17 USD
毛利:
51 044.53 USD (946 769 pips)
毛利亏损:
-16 657.35 USD (592 339 pips)
最大连续赢利:
9 (2 081.09 USD)
最大连续盈利:
14 398.11 USD (2)
夏普比率:
0.10
交易活动:
1.62%
最大入金加载:
11.86%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
5.80
长期交易:
234 (58.94%)
短期交易:
163 (41.06%)
利润因子:
3.06
预期回报:
86.62 USD
平均利润:
662.92 USD
平均损失:
-52.05 USD
最大连续失误:
36 (-1 395.17 USD)
最大连续亏损:
-4 741.59 USD (3)
每月增长:
-0.27%
年度预测:
-3.32%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
656.29 USD
最大值:
5 931.11 USD (15.11%)
相对跌幅:
结余:
85.42% (1 459.85 USD)
净值:
5.32% (8.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|396
|BTCUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|34K
|BTCUSD
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|357K
|BTCUSD
|-3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8 548.11 USD
最差交易: -1 959 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 081.09 USD
最大连续亏损: -1 395.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|17.46 × 534
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
perfect risk reward account
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
41%
0
0
USD
USD
149
USD
USD
39
5%
397
19%
2%
3.06
86.62
USD
USD
85%
1:500