- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 989
Прибыльных трейдов:
3 552 (71.19%)
Убыточных трейдов:
1 437 (28.80%)
Лучший трейд:
221.88 USD
Худший трейд:
-143.10 USD
Общая прибыль:
16 715.29 USD (1 400 201 pips)
Общий убыток:
-7 700.24 USD (388 580 pips)
Макс. серия выигрышей:
74 (397.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
543.01 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
40.34%
Макс. загрузка депозита:
106.35%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
981
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
8.98
Длинных трейдов:
4 470 (89.60%)
Коротких трейдов:
519 (10.40%)
Профит фактор:
2.17
Мат. ожидание:
1.81 USD
Средняя прибыль:
4.71 USD
Средний убыток:
-5.36 USD
Макс. серия проигрышей:
79 (-994.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-994.87 USD (79)
Прирост в месяц:
21.49%
Годовой прогноз:
260.72%
Алготрейдинг:
11%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.24 USD
Максимальная:
1 004.41 USD (6.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.28% (1 004.41 USD)
По эквити:
83.40% (9 705.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PR
|4985
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.PR
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.PR
|178K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +221.88 USD
Худший трейд: -143 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 79
Макс. прибыль в серии: +397.88 USD
Макс. убыток в серии: -994.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CribMarket-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Fundamental Based Algorithmic + Manual Trading
Based on the analysis and price projection by Piyush Ratnu XAUUSD Market Research.
Max DD: 40%
Recovery Factor: 12.37
Profit factor: 2.2
Sharp ratio: 0.15
Trades Per Week: 306
Average Holding Time: 5 minutes
Trading Direction: LONG only
Check LIVE ANALYSIS at T.me/PiyushRatnu
X.com/PiyushRatnu
Based on the analysis and price projection by Piyush Ratnu XAUUSD Market Research.
Max DD: 40%
Recovery Factor: 12.37
Profit factor: 2.2
Sharp ratio: 0.15
Trades Per Week: 306
Average Holding Time: 5 minutes
Trading Direction: LONG only
Check LIVE ANALYSIS at T.me/PiyushRatnu
X.com/PiyushRatnu
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
124%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
16
11%
4 989
71%
40%
2.17
1.81
USD
USD
83%
1:500