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Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSDGOLD9FLC9
Piyush Lalsingh Ratnu

XAUUSDGOLD9FLC9

Piyush Lalsingh Ratnu
Piyush Lalsingh Ratnu

Piyush Lalsingh Ratnu

Piyush Ratnu is an independent forex market analyst & trader with core expertise in XAUUSD/Spot Gold.
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2026 124%
CribMarket-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 989
Прибыльных трейдов:
3 552 (71.19%)
Убыточных трейдов:
1 437 (28.80%)
Лучший трейд:
221.88 USD
Худший трейд:
-143.10 USD
Общая прибыль:
16 715.29 USD (1 400 201 pips)
Общий убыток:
-7 700.24 USD (388 580 pips)
Макс. серия выигрышей:
74 (397.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
543.01 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
40.34%
Макс. загрузка депозита:
106.35%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
981
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
8.98
Длинных трейдов:
4 470 (89.60%)
Коротких трейдов:
519 (10.40%)
Профит фактор:
2.17
Мат. ожидание:
1.81 USD
Средняя прибыль:
4.71 USD
Средний убыток:
-5.36 USD
Макс. серия проигрышей:
79 (-994.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-994.87 USD (79)
Прирост в месяц:
21.49%
Годовой прогноз:
260.72%
Алготрейдинг:
11%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.24 USD
Максимальная:
1 004.41 USD (6.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.28% (1 004.41 USD)
По эквити:
83.40% (9 705.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.PR 4985
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.PR 9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.PR 178K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +221.88 USD
Худший трейд: -143 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 79
Макс. прибыль в серии: +397.88 USD
Макс. убыток в серии: -994.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CribMarket-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Fundamental Based Algorithmic + Manual Trading

Based on the analysis and price projection by Piyush Ratnu XAUUSD Market Research.

Max DD: 40%

Recovery Factor: 12.37
Profit factor: 2.2
Sharp ratio: 0.15

Trades Per Week: 306
Average Holding Time: 5 minutes

Trading Direction: LONG only

Check LIVE ANALYSIS at T.me/PiyushRatnu

X.com/PiyushRatnu

Нет отзывов
2026.07.06 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 19:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 17:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 16:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 10:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 13:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.12 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.12 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 15:01
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.05 14:01
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.05.18 18:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.18 17:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.12 11:51
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.05 17:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.05 14:37
High risk of negative slippage when copying deals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSDGOLD9FLC9
500 USD в месяц
124%
0
0
USD
14K
USD
16
11%
4 989
71%
40%
2.17
1.81
USD
83%
1:500
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