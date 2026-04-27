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信号 / MetaTrader 5 / XAUUSDGOLD9FLC9
Piyush Lalsingh Ratnu

XAUUSDGOLD9FLC9

Piyush Lalsingh Ratnu
Piyush Lalsingh Ratnu

Piyush Lalsingh Ratnu

Piyush Ratnu is an independent forex market analyst & trader with core expertise in XAUUSD/Spot Gold.
1 评论
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 500 USD per 
增长自 2026 136%
CribMarket-Live
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5 329
盈利交易:
3 802 (71.34%)
亏损交易:
1 527 (28.65%)
最好交易:
221.88 USD
最差交易:
-143.10 USD
毛利:
18 306.13 USD (1 454 820 pips)
毛利亏损:
-8 541.10 USD (465 343 pips)
最大连续赢利:
74 (397.88 USD)
最大连续盈利:
543.01 USD (31)
夏普比率:
0.15
交易活动:
42.41%
最大入金加载:
106.35%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
1199
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
9.72
长期交易:
4 755 (89.23%)
短期交易:
574 (10.77%)
利润因子:
2.14
预期回报:
1.83 USD
平均利润:
4.81 USD
平均损失:
-5.59 USD
最大连续失误:
79 (-994.87 USD)
最大连续亏损:
-994.87 USD (79)
每月增长:
26.41%
年度预测:
321.33%
算法交易:
12%
结余跌幅:
绝对:
4.24 USD
最大值:
1 004.41 USD (6.44%)
相对跌幅:
结余:
9.28% (1 004.41 USD)
净值:
83.40% (9 705.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.PR 5325
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.PR 9.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.PR 155K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +221.88 USD
最差交易: -143 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 79
最大连续盈利: +397.88 USD
最大连续亏损: -994.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CribMarket-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Fundamental Based Algorithmic + Manual Trading

Based on the analysis and price projection by Piyush Ratnu XAUUSD Market Research.

Max DD: 40%

Recovery Factor: 12.37
Profit factor: 2.2
Sharp ratio: 0.15

Trades Per Week: 306
Average Holding Time: 5 minutes

Trading Direction: LONG only

Check LIVE ANALYSIS at T.me/PiyushRatnu

X.com/PiyushRatnu

没有评论
2026.07.06 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 19:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 17:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 16:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 10:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 13:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.12 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.12 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 15:01
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.05 14:01
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.05.18 18:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.18 17:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.12 11:51
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.05 17:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.05 14:37
High risk of negative slippage when copying deals
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
XAUUSDGOLD9FLC9
每月500 USD
136%
0
0
USD
15K
USD
16
12%
5 329
71%
42%
2.14
1.83
USD
83%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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