- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 329
盈利交易:
3 802 (71.34%)
亏损交易:
1 527 (28.65%)
最好交易:
221.88 USD
最差交易:
-143.10 USD
毛利:
18 306.13 USD (1 454 820 pips)
毛利亏损:
-8 541.10 USD (465 343 pips)
最大连续赢利:
74 (397.88 USD)
最大连续盈利:
543.01 USD (31)
夏普比率:
0.15
交易活动:
42.41%
最大入金加载:
106.35%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
1199
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
9.72
长期交易:
4 755 (89.23%)
短期交易:
574 (10.77%)
利润因子:
2.14
预期回报:
1.83 USD
平均利润:
4.81 USD
平均损失:
-5.59 USD
最大连续失误:
79 (-994.87 USD)
最大连续亏损:
-994.87 USD (79)
每月增长:
26.41%
年度预测:
321.33%
算法交易:
12%
结余跌幅:
绝对:
4.24 USD
最大值:
1 004.41 USD (6.44%)
相对跌幅:
结余:
9.28% (1 004.41 USD)
净值:
83.40% (9 705.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PR
|5325
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.PR
|9.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.PR
|155K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +221.88 USD
最差交易: -143 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 79
最大连续盈利: +397.88 USD
最大连续亏损: -994.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CribMarket-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Fundamental Based Algorithmic + Manual Trading
Based on the analysis and price projection by Piyush Ratnu XAUUSD Market Research.
Max DD: 40%
Recovery Factor: 12.37
Profit factor: 2.2
Sharp ratio: 0.15
Trades Per Week: 306
Average Holding Time: 5 minutes
Trading Direction: LONG only
Check LIVE ANALYSIS at T.me/PiyushRatnu
X.com/PiyushRatnu
Based on the analysis and price projection by Piyush Ratnu XAUUSD Market Research.
Max DD: 40%
Recovery Factor: 12.37
Profit factor: 2.2
Sharp ratio: 0.15
Trades Per Week: 306
Average Holding Time: 5 minutes
Trading Direction: LONG only
Check LIVE ANALYSIS at T.me/PiyushRatnu
X.com/PiyushRatnu
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
136%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
16
12%
5 329
71%
42%
2.14
1.83
USD
USD
83%
1:500