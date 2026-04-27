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Сигналы / MetaTrader 4 / GOLDEN EAGLE PRIME
Gianluca Guarino

GOLDEN EAGLE PRIME

Gianluca Guarino
Gianluca Guarino

Gianluca Guarino

0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 65%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
108
Прибыльных трейдов:
78 (72.22%)
Убыточных трейдов:
30 (27.78%)
Лучший трейд:
53.00 EUR
Худший трейд:
-31.07 EUR
Общая прибыль:
899.77 EUR (105 742 pips)
Общий убыток:
-251.58 EUR (28 614 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (170.08 EUR)
Макс. прибыль в серии:
206.68 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
6.06%
Макс. загрузка депозита:
4.72%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
7.38
Длинных трейдов:
42 (38.89%)
Коротких трейдов:
66 (61.11%)
Профит фактор:
3.58
Мат. ожидание:
6.00 EUR
Средняя прибыль:
11.54 EUR
Средний убыток:
-8.39 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-73.43 EUR)
Макс. убыток в серии:
-73.43 EUR (5)
Прирост в месяц:
8.60%
Годовой прогноз:
104.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.97 EUR
Максимальная:
87.81 EUR (5.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.69% (65.31 EUR)
По эквити:
4.91% (55.74 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 739
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.00 EUR
Худший трейд: -31 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +170.08 EUR
Макс. убыток в серии: -73.43 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
RoboForex-ECN-3
2.08 × 495
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Tickmill-Live02
3.66 × 50
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.39 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
еще 7...
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GOLDEN EAGLE PRIME


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Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading 

Recommended minimum balance: $100

Account leverage: 1:30 or above

Currency pairs: GOLD.

Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.



Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.



Нет отзывов
2026.08.11 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 05:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 07:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 11:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.49% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.03 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.01 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.03 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.02 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.11 01:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.29 08:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.27 06:55
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.04.27 06:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.27 06:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLDEN EAGLE PRIME
30 USD в месяц
65%
0
0
USD
1.6K
EUR
16
100%
108
72%
6%
3.57
6.00
EUR
6%
1:500
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