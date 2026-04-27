- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
108
Прибыльных трейдов:
78 (72.22%)
Убыточных трейдов:
30 (27.78%)
Лучший трейд:
53.00 EUR
Худший трейд:
-31.07 EUR
Общая прибыль:
899.77 EUR (105 742 pips)
Общий убыток:
-251.58 EUR (28 614 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (170.08 EUR)
Макс. прибыль в серии:
206.68 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
6.06%
Макс. загрузка депозита:
4.72%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
7.38
Длинных трейдов:
42 (38.89%)
Коротких трейдов:
66 (61.11%)
Профит фактор:
3.58
Мат. ожидание:
6.00 EUR
Средняя прибыль:
11.54 EUR
Средний убыток:
-8.39 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-73.43 EUR)
Макс. убыток в серии:
-73.43 EUR (5)
Прирост в месяц:
8.60%
Годовой прогноз:
104.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.97 EUR
Максимальная:
87.81 EUR (5.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.69% (65.31 EUR)
По эквити:
4.91% (55.74 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|739
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|77K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53.00 EUR
Худший трейд: -31 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +170.08 EUR
Макс. убыток в серии: -73.43 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|2.08 × 495
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Tickmill-Live02
|3.66 × 50
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.39 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
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Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading
Recommended minimum balance: $100
Account leverage: 1:30 or above
Currency pairs: GOLD.
Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.
Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
65%
0
0
USD
USD
1.6K
EUR
EUR
16
100%
108
72%
6%
3.57
6.00
EUR
EUR
6%
1:500