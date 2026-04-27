- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
110
盈利交易:
78 (70.90%)
亏损交易:
32 (29.09%)
最好交易:
53.00 EUR
最差交易:
-31.07 EUR
毛利:
899.77 EUR (105 742 pips)
毛利亏损:
-296.61 EUR (33 775 pips)
最大连续赢利:
16 (170.08 EUR)
最大连续盈利:
206.68 EUR (9)
夏普比率:
0.37
交易活动:
6.06%
最大入金加载:
4.72%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 小时
采收率:
6.87
长期交易:
44 (40.00%)
短期交易:
66 (60.00%)
利润因子:
3.03
预期回报:
5.48 EUR
平均利润:
11.54 EUR
平均损失:
-9.27 EUR
最大连续失误:
5 (-73.43 EUR)
最大连续亏损:
-73.43 EUR (5)
每月增长:
5.87%
年度预测:
71.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
22.97 EUR
最大值:
87.81 EUR (5.77%)
相对跌幅:
结余:
5.69% (65.31 EUR)
净值:
4.91% (55.74 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|688
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|72K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.00 EUR
最差交易: -31 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +170.08 EUR
最大连续亏损: -73.43 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|2.08 × 495
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Tickmill-Live02
|3.66 × 50
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.39 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
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Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading
Recommended minimum balance: $100
Account leverage: 1:30 or above
Currency pairs: GOLD.
Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.
Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
60%
0
0
USD
USD
1.6K
EUR
EUR
16
100%
110
70%
6%
3.03
5.48
EUR
EUR
6%
1:500