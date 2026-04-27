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信号 / MetaTrader 4 / GOLDEN EAGLE PRIME
Gianluca Guarino

GOLDEN EAGLE PRIME

Gianluca Guarino
Gianluca Guarino

Gianluca Guarino

0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 60%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
110
盈利交易:
78 (70.90%)
亏损交易:
32 (29.09%)
最好交易:
53.00 EUR
最差交易:
-31.07 EUR
毛利:
899.77 EUR (105 742 pips)
毛利亏损:
-296.61 EUR (33 775 pips)
最大连续赢利:
16 (170.08 EUR)
最大连续盈利:
206.68 EUR (9)
夏普比率:
0.37
交易活动:
6.06%
最大入金加载:
4.72%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 小时
采收率:
6.87
长期交易:
44 (40.00%)
短期交易:
66 (60.00%)
利润因子:
3.03
预期回报:
5.48 EUR
平均利润:
11.54 EUR
平均损失:
-9.27 EUR
最大连续失误:
5 (-73.43 EUR)
最大连续亏损:
-73.43 EUR (5)
每月增长:
5.87%
年度预测:
71.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
22.97 EUR
最大值:
87.81 EUR (5.77%)
相对跌幅:
结余:
5.69% (65.31 EUR)
净值:
4.91% (55.74 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 688
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +53.00 EUR
最差交易: -31 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +170.08 EUR
最大连续亏损: -73.43 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
RoboForex-ECN-3
2.08 × 495
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Tickmill-Live02
3.66 × 50
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.39 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
7 更多...
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GOLDEN EAGLE PRIME


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Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading 

Recommended minimum balance: $100

Account leverage: 1:30 or above

Currency pairs: GOLD.

Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.



Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.



没有评论
2026.08.12 13:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.11 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 05:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 07:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 11:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.49% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.03 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.01 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.03 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.02 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.11 01:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.29 08:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.27 06:55
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.04.27 06:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GOLDEN EAGLE PRIME
每月30 USD
60%
0
0
USD
1.6K
EUR
16
100%
110
70%
6%
3.03
5.48
EUR
6%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载