- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
21 (75.00%)
Убыточных трейдов:
7 (25.00%)
Лучший трейд:
100.79 USD
Худший трейд:
-46.95 USD
Общая прибыль:
439.51 USD (39 480 pips)
Общий убыток:
-155.51 USD (6 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (180.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
180.37 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
33.28%
Макс. загрузка депозита:
9.96%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.28
Длинных трейдов:
16 (57.14%)
Коротких трейдов:
12 (42.86%)
Профит фактор:
2.83
Мат. ожидание:
10.14 USD
Средняя прибыль:
20.93 USD
Средний убыток:
-22.22 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-44.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.95 USD (1)
Прирост в месяц:
-9.40%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.30 USD
Максимальная:
66.39 USD (15.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.97% (66.39 USD)
По эквити:
32.53% (101.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|17
|EURUSD_i
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_i
|332
|EURUSD_i
|-48
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_i
|33K
|EURUSD_i
|-192
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +100.79 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +180.37 USD
Макс. убыток в серии: -44.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
272%
0
0
USD
USD
285
USD
USD
15
96%
28
75%
33%
2.82
10.14
USD
USD
33%
1:500