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Сигналы / MetaTrader 5 / AlpariI4503654O
Ayrat Garifullin

AlpariI4503654O

Ayrat Garifullin
Ayrat Garifullin

Ayrat Garifullin

0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 272%
Alpari-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
21 (75.00%)
Убыточных трейдов:
7 (25.00%)
Лучший трейд:
100.79 USD
Худший трейд:
-46.95 USD
Общая прибыль:
439.51 USD (39 480 pips)
Общий убыток:
-155.51 USD (6 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (180.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
180.37 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
33.28%
Макс. загрузка депозита:
9.96%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.28
Длинных трейдов:
16 (57.14%)
Коротких трейдов:
12 (42.86%)
Профит фактор:
2.83
Мат. ожидание:
10.14 USD
Средняя прибыль:
20.93 USD
Средний убыток:
-22.22 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-44.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.95 USD (1)
Прирост в месяц:
-9.40%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.30 USD
Максимальная:
66.39 USD (15.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.97% (66.39 USD)
По эквити:
32.53% (101.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_i 17
EURUSD_i 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_i 332
EURUSD_i -48
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_i 33K
EURUSD_i -192
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +100.79 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +180.37 USD
Макс. убыток в серии: -44.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 08:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.24 16:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 06:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 11:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.20 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.19 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.09 18:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.01 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 11:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.10 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.08 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.08 07:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.31 06:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.27 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.25 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.08 14:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.08 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.30 16:43
Share of trading days is too low
2026.04.30 16:43
Share of days for 80% of trades is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlpariI4503654O
30 USD в месяц
272%
0
0
USD
285
USD
15
96%
28
75%
33%
2.82
10.14
USD
33%
1:500
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