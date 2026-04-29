- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
21 (75.00%)
亏损交易:
7 (25.00%)
最好交易:
100.79 USD
最差交易:
-46.95 USD
毛利:
439.51 USD (39 480 pips)
毛利亏损:
-155.51 USD (6 310 pips)
最大连续赢利:
7 (180.37 USD)
最大连续盈利:
180.37 USD (7)
夏普比率:
0.51
交易活动:
32.16%
最大入金加载:
9.96%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.28
长期交易:
16 (57.14%)
短期交易:
12 (42.86%)
利润因子:
2.83
预期回报:
10.14 USD
平均利润:
20.93 USD
平均损失:
-22.22 USD
最大连续失误:
3 (-44.14 USD)
最大连续亏损:
-46.95 USD (1)
每月增长:
-9.40%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2.30 USD
最大值:
66.39 USD (15.35%)
相对跌幅:
结余:
19.97% (66.39 USD)
净值:
32.53% (101.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|17
|EURUSD_i
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_i
|332
|EURUSD_i
|-48
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_i
|33K
|EURUSD_i
|-192
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +100.79 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +180.37 USD
最大连续亏损: -44.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
272%
0
0
USD
USD
285
USD
USD
15
96%
28
75%
32%
2.82
10.14
USD
USD
33%
1:500