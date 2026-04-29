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Ayrat Garifullin

AlpariI4503654O

Ayrat Garifullin
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可靠性
15
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 272%
Alpari-MT5
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  • 提取
交易:
28
盈利交易:
21 (75.00%)
亏损交易:
7 (25.00%)
最好交易:
100.79 USD
最差交易:
-46.95 USD
毛利:
439.51 USD (39 480 pips)
毛利亏损:
-155.51 USD (6 310 pips)
最大连续赢利:
7 (180.37 USD)
最大连续盈利:
180.37 USD (7)
夏普比率:
0.51
交易活动:
32.16%
最大入金加载:
9.96%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.28
长期交易:
16 (57.14%)
短期交易:
12 (42.86%)
利润因子:
2.83
预期回报:
10.14 USD
平均利润:
20.93 USD
平均损失:
-22.22 USD
最大连续失误:
3 (-44.14 USD)
最大连续亏损:
-46.95 USD (1)
每月增长:
-9.40%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2.30 USD
最大值:
66.39 USD (15.35%)
相对跌幅:
结余:
19.97% (66.39 USD)
净值:
32.53% (101.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_i 17
EURUSD_i 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_i 332
EURUSD_i -48
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_i 33K
EURUSD_i -192
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +100.79 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +180.37 USD
最大连续亏损: -44.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.07 08:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.24 16:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 06:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 11:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.20 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.19 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.09 18:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.01 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 11:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.10 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.08 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.08 07:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.31 06:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.27 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.25 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.08 14:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.08 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.30 16:43
Share of trading days is too low
2026.04.30 16:43
Share of days for 80% of trades is too low
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信号
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结余
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交易
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每月30 USD
272%
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0
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USD
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28
75%
32%
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