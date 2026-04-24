- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
251
Прибыльных трейдов:
123 (49.00%)
Убыточных трейдов:
128 (51.00%)
Лучший трейд:
200.51 USD
Худший трейд:
-81.82 USD
Общая прибыль:
2 042.15 USD (651 098 pips)
Общий убыток:
-1 545.05 USD (707 659 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (65.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
200.51 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
2.25%
Макс. загрузка депозита:
62.19%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
3.25
Длинных трейдов:
103 (41.04%)
Коротких трейдов:
148 (58.96%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.98 USD
Средняя прибыль:
16.60 USD
Средний убыток:
-12.07 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-134.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.88 USD (5)
Прирост в месяц:
29.19%
Годовой прогноз:
354.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
83.54 USD
Максимальная:
152.88 USD (25.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.90% (130.79 USD)
По эквити:
12.45% (64.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|497
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-57K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +200.51 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +65.10 USD
Макс. убыток в серии: -134.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
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SLTP BOT
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
249%
0
0
USD
USD
697
USD
USD
28
100%
251
49%
2%
1.32
1.98
USD
USD
53%
1:500