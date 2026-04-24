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Alprian

RnFXs

Alprian
Alprian

Alprian

Telegram link : https://t.me/RnFXs
@RnFXs
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 249%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
251
Прибыльных трейдов:
123 (49.00%)
Убыточных трейдов:
128 (51.00%)
Лучший трейд:
200.51 USD
Худший трейд:
-81.82 USD
Общая прибыль:
2 042.15 USD (651 098 pips)
Общий убыток:
-1 545.05 USD (707 659 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (65.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
200.51 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
2.25%
Макс. загрузка депозита:
62.19%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
3.25
Длинных трейдов:
103 (41.04%)
Коротких трейдов:
148 (58.96%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.98 USD
Средняя прибыль:
16.60 USD
Средний убыток:
-12.07 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-134.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.88 USD (5)
Прирост в месяц:
29.19%
Годовой прогноз:
354.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
83.54 USD
Максимальная:
152.88 USD (25.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.90% (130.79 USD)
По эквити:
12.45% (64.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 251
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 497
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -57K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +200.51 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +65.10 USD
Макс. убыток в серии: -134.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
еще 376...
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SLTP BOT
Нет отзывов
2026.07.28 01:00
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 14:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.6% of days out of 174 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 04:09
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.62% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 09:42
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.03 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.03 14:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.76% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.02 04:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 13:47
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.22 12:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.21 10:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.18 12:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 06:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.13 13:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.13 09:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.29 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.29 01:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 06:09
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RnFXs
30 USD в месяц
249%
0
0
USD
697
USD
28
100%
251
49%
2%
1.32
1.98
USD
53%
1:500
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