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交易:
254
盈利交易:
124 (48.81%)
亏损交易:
130 (51.18%)
最好交易:
200.51 USD
最差交易:
-81.82 USD
毛利:
2 059.85 USD (655 524 pips)
毛利亏损:
-1 560.90 USD (718 216 pips)
最大连续赢利:
8 (65.10 USD)
最大连续盈利:
200.51 USD (1)
夏普比率:
0.10
交易活动:
2.25%
最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
22 分钟
采收率:
3.26
长期交易:
105 (41.34%)
短期交易:
149 (58.66%)
利润因子:
1.32
预期回报:
1.96 USD
平均利润:
16.61 USD
平均损失:
-12.01 USD
最大连续失误:
6 (-134.31 USD)
最大连续亏损:
-152.88 USD (5)
每月增长:
31.80%
年度预测:
385.78%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
52.90% (130.79 USD)
净值:
12.45% (64.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 254
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 499
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -63K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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Exness-Real28
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CabanaCapitals-Live
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MFMSecurities-Real
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ForexTime-ECN-Zero
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OxSecurities-Demo
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EightcapLtd-Real2
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Exness-Real17
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Graphene-Server
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MEXAtlantic-Real
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LibertexCom-MT4 Market Real Server
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LiteFinance-ECN.com
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Axi-US12-Live
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SLTP BOT
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2026.07.28 01:00
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 14:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.6% of days out of 174 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 04:09
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.62% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 09:42
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.03 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.03 14:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.76% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.02 04:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 13:47
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.22 12:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.21 10:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.18 12:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 06:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.13 13:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.13 09:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.29 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.29 01:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 06:09
A large drawdown may occur on the account again
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28
100%
254
48%
2%
1.31
1.96
USD
53%
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