- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
254
盈利交易:
124 (48.81%)
亏损交易:
130 (51.18%)
最好交易:
200.51 USD
最差交易:
-81.82 USD
毛利:
2 059.85 USD (655 524 pips)
毛利亏损:
-1 560.90 USD (718 216 pips)
最大连续赢利:
8 (65.10 USD)
最大连续盈利:
200.51 USD (1)
夏普比率:
0.10
交易活动:
2.25%
最大入金加载:
62.19%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
3.26
长期交易:
105 (41.34%)
短期交易:
149 (58.66%)
利润因子:
1.32
预期回报:
1.96 USD
平均利润:
16.61 USD
平均损失:
-12.01 USD
最大连续失误:
6 (-134.31 USD)
最大连续亏损:
-152.88 USD (5)
每月增长:
31.80%
年度预测:
385.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
83.54 USD
最大值:
152.88 USD (25.76%)
相对跌幅:
结余:
52.90% (130.79 USD)
净值:
12.45% (64.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|499
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-63K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +200.51 USD
最差交易: -82 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +65.10 USD
最大连续亏损: -134.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
SLTP BOT
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
249%
0
0
USD
USD
699
USD
USD
28
100%
254
48%
2%
1.31
1.96
USD
USD
53%
1:500