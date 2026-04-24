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Сигналы / MetaTrader 4 / DLSM ECN EURUSD H1 Strategy
Wei Ming Zhou

DLSM ECN EURUSD H1 Strategy

Wei Ming Zhou
Wei Ming Zhou

Wei Ming Zhou

大家好！
我叫 Adam Zhou
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 51%
DLSMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
377
Прибыльных трейдов:
306 (81.16%)
Убыточных трейдов:
71 (18.83%)
Лучший трейд:
12.04 USD
Худший трейд:
-15.82 USD
Общая прибыль:
443.24 USD (45 006 pips)
Общий убыток:
-381.80 USD (37 803 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (4.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.67 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
22.12%
Макс. загрузка депозита:
11.86%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.37
Длинных трейдов:
200 (53.05%)
Коротких трейдов:
177 (46.95%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
1.45 USD
Средний убыток:
-5.38 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-56.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.56 USD (5)
Прирост в месяц:
19.02%
Годовой прогноз:
230.72%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.01 USD
Максимальная:
167.10 USD (39.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.91% (167.10 USD)
По эквити:
25.83% (26.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 247
XAUUSD 130
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 37
XAUUSD 25
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 4.2K
XAUUSD 3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.04 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4.78 USD
Макс. убыток в серии: -56.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DLSMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
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Нет отзывов
2026.06.01 01:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.04 21:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.04 20:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.24 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.24 13:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.24 07:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.24 07:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.24 07:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DLSM ECN EURUSD H1 Strategy
99 USD в месяц
51%
0
0
USD
137
USD
20
65%
377
81%
22%
1.16
0.16
USD
43%
1:500
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