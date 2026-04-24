- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
377
Прибыльных трейдов:
306 (81.16%)
Убыточных трейдов:
71 (18.83%)
Лучший трейд:
12.04 USD
Худший трейд:
-15.82 USD
Общая прибыль:
443.24 USD (45 006 pips)
Общий убыток:
-381.80 USD (37 803 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (4.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.67 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
22.12%
Макс. загрузка депозита:
11.86%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.37
Длинных трейдов:
200 (53.05%)
Коротких трейдов:
177 (46.95%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
1.45 USD
Средний убыток:
-5.38 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-56.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.56 USD (5)
Прирост в месяц:
19.02%
Годовой прогноз:
230.72%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.01 USD
Максимальная:
167.10 USD (39.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.91% (167.10 USD)
По эквити:
25.83% (26.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|247
|XAUUSD
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|37
|XAUUSD
|25
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|4.2K
|XAUUSD
|3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.04 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4.78 USD
Макс. убыток в серии: -56.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DLSMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
51%
0
0
USD
USD
137
USD
USD
20
65%
377
81%
22%
1.16
0.16
USD
USD
43%
1:500