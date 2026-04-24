- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
381
盈利交易:
308 (80.83%)
亏损交易:
73 (19.16%)
最好交易:
12.04 USD
最差交易:
-15.82 USD
毛利:
445.45 USD (45 230 pips)
毛利亏损:
-383.36 USD (37 961 pips)
最大连续赢利:
33 (4.78 USD)
最大连续盈利:
84.67 USD (12)
夏普比率:
0.05
交易活动:
22.12%
最大入金加载:
11.86%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.37
长期交易:
201 (52.76%)
短期交易:
180 (47.24%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.16 USD
平均利润:
1.45 USD
平均损失:
-5.25 USD
最大连续失误:
5 (-56.56 USD)
最大连续亏损:
-56.56 USD (5)
每月增长:
19.32%
年度预测:
234.47%
算法交易:
65%
结余跌幅:
绝对:
40.01 USD
最大值:
167.10 USD (39.13%)
相对跌幅:
结余:
42.91% (167.10 USD)
净值:
25.83% (26.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|251
|XAUUSD
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|37
|XAUUSD
|25
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|4.3K
|XAUUSD
|3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.04 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4.78 USD
最大连续亏损: -56.56 USD
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
52%
0
0
USD
USD
138
USD
USD
21
65%
381
80%
22%
1.16
0.16
USD
USD
43%
1:500