- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
232
Прибыльных трейдов:
179 (77.15%)
Убыточных трейдов:
53 (22.84%)
Лучший трейд:
88.65 USD
Худший трейд:
-77.49 USD
Общая прибыль:
1 821.06 USD (62 203 pips)
Общий убыток:
-759.85 USD (22 404 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (156.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
390.70 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
1.62%
Макс. загрузка депозита:
73.38%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
2.73
Длинных трейдов:
213 (91.81%)
Коротких трейдов:
19 (8.19%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
4.57 USD
Средняя прибыль:
10.17 USD
Средний убыток:
-14.34 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-387.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-387.36 USD (8)
Прирост в месяц:
18.77%
Годовой прогноз:
227.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 USD
Максимальная:
388.35 USD (20.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.80% (388.24 USD)
По эквити:
72.79% (1 426.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|232
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|40K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +88.65 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +156.92 USD
Макс. убыток в серии: -387.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
105%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
15
100%
232
77%
2%
2.39
4.57
USD
USD
73%
1:500