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Ming Jing Yuan

HighGrowth

Ming Jing Yuan
Ming Jing Yuan

Ming Jing Yuan

0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 105%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
232
Прибыльных трейдов:
179 (77.15%)
Убыточных трейдов:
53 (22.84%)
Лучший трейд:
88.65 USD
Худший трейд:
-77.49 USD
Общая прибыль:
1 821.06 USD (62 203 pips)
Общий убыток:
-759.85 USD (22 404 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (156.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
390.70 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
1.62%
Макс. загрузка депозита:
73.38%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
2.73
Длинных трейдов:
213 (91.81%)
Коротких трейдов:
19 (8.19%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
4.57 USD
Средняя прибыль:
10.17 USD
Средний убыток:
-14.34 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-387.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-387.36 USD (8)
Прирост в месяц:
18.77%
Годовой прогноз:
227.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 USD
Максимальная:
388.35 USD (20.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.80% (388.24 USD)
По эквити:
72.79% (1 426.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 232
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 40K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +88.65 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +156.92 USD
Макс. убыток в серии: -387.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.06 01:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 20:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 21:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 20:15
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 20:15
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.21 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 20:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 08:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.26 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.18 01:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.30 12:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2026.05.28 16:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 02:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.18 08:56
No swaps are charged
2026.05.18 08:56
No swaps are charged
2026.05.12 22:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.12 20:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 19:55
No swaps are charged
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HighGrowth
30 USD в месяц
105%
0
0
USD
2.2K
USD
15
100%
232
77%
2%
2.39
4.57
USD
73%
1:500
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