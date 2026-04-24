信号部分
信号 / MetaTrader 5 / HighGrowth
Ming Jing Yuan

HighGrowth

Ming Jing Yuan
Ming Jing Yuan

Ming Jing Yuan

0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 107%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
240
盈利交易:
184 (76.66%)
亏损交易:
56 (23.33%)
最好交易:
88.65 USD
最差交易:
-77.49 USD
毛利:
1 900.68 USD (64 209 pips)
毛利亏损:
-810.51 USD (23 631 pips)
最大连续赢利:
22 (156.92 USD)
最大连续盈利:
390.70 USD (9)
夏普比率:
0.30
交易活动:
1.62%
最大入金加载:
73.38%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
2.81
长期交易:
217 (90.42%)
短期交易:
23 (9.58%)
利润因子:
2.35
预期回报:
4.54 USD
平均利润:
10.33 USD
平均损失:
-14.47 USD
最大连续失误:
8 (-387.36 USD)
最大连续亏损:
-387.36 USD (8)
每月增长:
20.36%
年度预测:
247.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.25 USD
最大值:
388.35 USD (20.97%)
相对跌幅:
结余:
19.80% (388.24 USD)
净值:
72.79% (1 426.26 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 240
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +88.65 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +156.92 USD
最大连续亏损: -387.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.08.13 01:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.11 07:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 01:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 20:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 21:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 20:15
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 20:15
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.21 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 20:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 08:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.26 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.18 01:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.30 12:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2026.05.28 16:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 02:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.18 08:56
No swaps are charged
2026.05.18 08:56
No swaps are charged
2026.05.12 22:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HighGrowth
每月30 USD
107%
0
0
USD
2.2K
USD
16
100%
240
76%
2%
2.34
4.54
USD
73%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载