- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
240
盈利交易:
184 (76.66%)
亏损交易:
56 (23.33%)
最好交易:
88.65 USD
最差交易:
-77.49 USD
毛利:
1 900.68 USD (64 209 pips)
毛利亏损:
-810.51 USD (23 631 pips)
最大连续赢利:
22 (156.92 USD)
最大连续盈利:
390.70 USD (9)
夏普比率:
0.30
交易活动:
1.62%
最大入金加载:
73.38%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
2.81
长期交易:
217 (90.42%)
短期交易:
23 (9.58%)
利润因子:
2.35
预期回报:
4.54 USD
平均利润:
10.33 USD
平均损失:
-14.47 USD
最大连续失误:
8 (-387.36 USD)
最大连续亏损:
-387.36 USD (8)
每月增长:
20.36%
年度预测:
247.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.25 USD
最大值:
388.35 USD (20.97%)
相对跌幅:
结余:
19.80% (388.24 USD)
净值:
72.79% (1 426.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|41K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +88.65 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +156.92 USD
最大连续亏损: -387.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
107%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
16
100%
240
76%
2%
2.34
4.54
USD
USD
73%
1:500