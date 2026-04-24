- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
213
Прибыльных трейдов:
206 (96.71%)
Убыточных трейдов:
7 (3.29%)
Лучший трейд:
26.25 USD
Худший трейд:
-23.51 USD
Общая прибыль:
933.33 USD (19 207 pips)
Общий убыток:
-90.77 USD (1 129 pips)
Макс. серия выигрышей:
74 (368.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
368.29 USD (74)
Коэффициент Шарпа:
0.85
Торговая активность:
74.09%
Макс. загрузка депозита:
10.44%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
35.39
Длинных трейдов:
59 (27.70%)
Коротких трейдов:
154 (72.30%)
Профит фактор:
10.28
Мат. ожидание:
3.96 USD
Средняя прибыль:
4.53 USD
Средний убыток:
-12.97 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-16.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.51 USD (1)
Прирост в месяц:
16.67%
Годовой прогноз:
202.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.15 USD
Максимальная:
23.81 USD (2.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.26% (16.95 USD)
По эквити:
26.81% (271.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|111
|EURUSD+
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD+
|405
|EURUSD+
|439
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD+
|8.8K
|EURUSD+
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.25 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 74
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +368.29 USD
Макс. убыток в серии: -16.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
EUR/USD & GBP/USD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
275%
2
4.2K
USD
USD
1.1K
USD
USD
19
0%
213
96%
74%
10.28
3.96
USD
USD
27%
1:500