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Сигналы / MetaTrader 5 / RobotorgovecEVO
Sergey Kutsko

RobotorgovecEVO

Sergey Kutsko
Sergey Kutsko

Sergey Kutsko

Major instruments FX. 2009 (eur/usd, gbp/usd)
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1 тема 175 комментариев
0 отзывов
Надежность
19 недель
2 / 4.2K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 275%
VantageMarkets-Live 6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
213
Прибыльных трейдов:
206 (96.71%)
Убыточных трейдов:
7 (3.29%)
Лучший трейд:
26.25 USD
Худший трейд:
-23.51 USD
Общая прибыль:
933.33 USD (19 207 pips)
Общий убыток:
-90.77 USD (1 129 pips)
Макс. серия выигрышей:
74 (368.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
368.29 USD (74)
Коэффициент Шарпа:
0.85
Торговая активность:
74.09%
Макс. загрузка депозита:
10.44%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
35.39
Длинных трейдов:
59 (27.70%)
Коротких трейдов:
154 (72.30%)
Профит фактор:
10.28
Мат. ожидание:
3.96 USD
Средняя прибыль:
4.53 USD
Средний убыток:
-12.97 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-16.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.51 USD (1)
Прирост в месяц:
16.67%
Годовой прогноз:
202.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.15 USD
Максимальная:
23.81 USD (2.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.26% (16.95 USD)
По эквити:
26.81% (271.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD+ 111
EURUSD+ 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD+ 405
EURUSD+ 439
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD+ 8.8K
EURUSD+ 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.25 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 74
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +368.29 USD
Макс. убыток в серии: -16.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Тг: Robotorgovec

EUR/USD & GBP/USD

Нет отзывов
2026.06.22 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 15:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 19:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 13:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.15 19:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.14 23:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.12 10:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.12 02:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.21 17:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.21 14:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.20 06:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.18 18:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.14 05:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.03 16:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.27 17:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.27 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.24 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RobotorgovecEVO
30 USD в месяц
275%
2
4.2K
USD
1.1K
USD
19
0%
213
96%
74%
10.28
3.96
USD
27%
1:500
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