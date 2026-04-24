- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
215
盈利交易:
208 (96.74%)
亏损交易:
7 (3.26%)
最好交易:
26.25 USD
最差交易:
-23.51 USD
毛利:
937.93 USD (19 291 pips)
毛利亏损:
-91.37 USD (1 129 pips)
最大连续赢利:
74 (368.29 USD)
最大连续盈利:
368.29 USD (74)
夏普比率:
0.85
交易活动:
75.10%
最大入金加载:
10.44%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
18 小时
采收率:
35.55
长期交易:
59 (27.44%)
短期交易:
156 (72.56%)
利润因子:
10.27
预期回报:
3.94 USD
平均利润:
4.51 USD
平均损失:
-13.05 USD
最大连续失误:
2 (-16.65 USD)
最大连续亏损:
-23.51 USD (1)
每月增长:
15.86%
年度预测:
192.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.15 USD
最大值:
23.81 USD (2.15%)
相对跌幅:
结余:
3.26% (16.95 USD)
净值:
26.81% (271.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|113
|EURUSD+
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD+
|409
|EURUSD+
|439
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD+
|8.9K
|EURUSD+
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.25 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 74
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +368.29 USD
最大连续亏损: -16.65 USD
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无数据
EUR/USD & GBP/USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
277%
2
4.1K
USD
USD
1.1K
USD
USD
19
0%
215
96%
75%
10.26
3.94
USD
USD
27%
1:500