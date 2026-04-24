- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
196
Прибыльных трейдов:
190 (96.93%)
Убыточных трейдов:
6 (3.06%)
Лучший трейд:
30.57 USD
Худший трейд:
-43.53 USD
Общая прибыль:
861.68 USD (18 097 pips)
Общий убыток:
-88.68 USD (1 740 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (314.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
314.62 USD (72)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
65.39%
Макс. загрузка депозита:
12.19%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
11.47
Длинных трейдов:
65 (33.16%)
Коротких трейдов:
131 (66.84%)
Профит фактор:
9.72
Мат. ожидание:
3.94 USD
Средняя прибыль:
4.54 USD
Средний убыток:
-14.78 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-67.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.40 USD (2)
Прирост в месяц:
23.55%
Годовой прогноз:
285.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
67.40 USD (5.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.72% (67.40 USD)
По эквити:
41.24% (219.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|127
|EURUSD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|485
|EURUSD
|288
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|10K
|EURUSD
|6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.57 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 72
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +314.62 USD
Макс. убыток в серии: -67.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.18 × 50
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.28 × 36
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 49
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
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Eur/Usd & Gbp/Usd
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
335%
0
0
USD
USD
524
USD
USD
19
0%
196
96%
65%
9.71
3.94
USD
USD
41%
1:500