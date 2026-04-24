- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
196
盈利交易:
190 (96.93%)
亏损交易:
6 (3.06%)
最好交易:
30.57 USD
最差交易:
-43.53 USD
毛利:
861.68 USD (18 097 pips)
毛利亏损:
-88.68 USD (1 740 pips)
最大连续赢利:
72 (314.62 USD)
最大连续盈利:
314.62 USD (72)
夏普比率:
0.75
交易活动:
66.40%
最大入金加载:
12.19%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
18 小时
采收率:
11.47
长期交易:
65 (33.16%)
短期交易:
131 (66.84%)
利润因子:
9.72
预期回报:
3.94 USD
平均利润:
4.54 USD
平均损失:
-14.78 USD
最大连续失误:
2 (-67.40 USD)
最大连续亏损:
-67.40 USD (2)
每月增长:
23.55%
年度预测:
285.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
67.40 USD (5.99%)
相对跌幅:
结余:
12.72% (67.40 USD)
净值:
41.24% (219.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|127
|EURUSD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|485
|EURUSD
|288
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|10K
|EURUSD
|6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.57 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 72
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +314.62 USD
最大连续亏损: -67.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.18 × 50
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.28 × 36
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 49
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
Eur/Usd & Gbp/Usd
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
335%
0
0
USD
USD
524
USD
USD
19
0%
196
96%
66%
9.71
3.94
USD
USD
41%
1:500