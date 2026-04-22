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Сигналы / MetaTrader 5 / Diamond Algo Precision
Sebastian Riede Zwaetz

Diamond Algo Precision

Sebastian Riede Zwaetz
Sebastian Riede Zwaetz

Sebastian Riede Zwaetz

0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 26%
VantageMarkets-Live 6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
49 (72.05%)
Убыточных трейдов:
19 (27.94%)
Лучший трейд:
409.26 EUR
Худший трейд:
-865.69 EUR
Общая прибыль:
2 192.08 EUR (30 086 pips)
Общий убыток:
-3 615.88 EUR (18 095 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (91.47 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 209.19 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
13.69%
Макс. загрузка депозита:
7.39%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.54
Длинных трейдов:
32 (47.06%)
Коротких трейдов:
36 (52.94%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-20.94 EUR
Средняя прибыль:
44.74 EUR
Средний убыток:
-190.31 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 699.01 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 699.01 EUR (3)
Прирост в месяц:
-16.95%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 431.52 EUR
Максимальная:
2 624.58 EUR (186.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.81% (2 624.33 EUR)
По эквити:
16.60% (1 675.71 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 30
USDJPY+ 28
XAUUSD+ 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ -210
USDJPY+ -1.6K
XAUUSD+ 148
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ 1K
USDJPY+ -4.7K
XAUUSD+ 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +409.26 EUR
Худший трейд: -866 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +91.47 EUR
Макс. убыток в серии: -1 699.01 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


"STRONGLY VERIFIED: 10-YEAR MASTER BACKTEST PROOF (100% TICK QUALITY): https://postimg.cc/gallery/DT7wB3V

Добро пожаловать в Diamond Algo Precision. Этот торговый сигнал основан на высокотехнологичном количественном алгоритме, который был тщательно оптимизирован для работы в условиях реального рынка на парах EURUSD и USDJPY.

Почему стоит выбрать этот сигнал:

✅ НИКАКОЙ "ПОДГОНКИ" (NO CURVE-FITTING) – СТРЕСС-ТЕСТ 10 ЛЕТ:

В отличие от большинства краткосрочных сигналов, эта стратегия прошла строгую проверку за период 10 лет (2016–2026). Мы ограничили оптимизацию коротким 2-летним окном, чтобы доказать жизнеспособность алгоритма на остальных 8 годах рыночной истории. Система успешно выдержала Brexit, пандемию и периоды экстремальной инфляции без изменения параметров.

✅ МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДАННЫХ:

Все тесты проведены с 100% качеством тиковых данных, реальными переменными спредами и задержкой исполнения 100 мс. Это гарантирует, что результаты бэктеста максимально приближены к реальности, а не являются "лабораторной случайностью".

✅ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И LIVE-ПРЕИМУЩЕСТВО:

Система работает на выделенном сервере LD4 VPS в Лондоне с задержкой менее 1 мс. Важное замечание: Поскольку наши бэктесты проводились в стандартных условиях (с более высокими спредами и задержкой), а в реальном времени мы используем премиум-настройку (счет RAW ECN + задержка менее 1 мс), мы ожидаем, что реальная прибыльность превысит и без того отличные результаты тестов.

✅ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ:

Мы используем динамический риск-менеджмент, нацеленный на агрессивный рост капитала (Aggressive Compounding). Коэффициент Шарпа стабильно выше 2.5. Система сочетает три стратегии: большинство сделок (скальпинг и контр-тренд) проводятся с умеренным риском, а максимальный лот используется только для редких трендовых сигналов с высочайшей вероятностью успеха.

Важные примечания:

Тип счета: Только RAW ECN или Zero Spread (EURUSD+ / USDJPY+).

Минимальный депозит: 500 EUR (рекомендуется от 1000 EUR).

Статус: 100% алгоритмическая торговля. Ручная торговля золотом полностью прекращена (xauusd).

Нет отзывов
2026.07.30 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 21:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 04:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.03 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.28 00:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.25 19:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.18 16:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.18 15:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.17 21:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 21:27
No swaps are charged
2026.06.10 21:27
No swaps are charged
2026.06.10 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.10 20:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.09 09:05
No swaps are charged on the signal account
2026.06.07 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.01 15:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.01 14:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.31 00:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.30 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.29 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Diamond Algo Precision
50 USD в месяц
26%
0
0
USD
8.4K
EUR
17
79%
68
72%
14%
0.60
-20.94
EUR
24%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.