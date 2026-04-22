- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|30
|USDJPY+
|28
|XAUUSD+
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD+
|-210
|USDJPY+
|-1.6K
|XAUUSD+
|148
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD+
|1K
|USDJPY+
|-4.7K
|XAUUSD+
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
"STRONGLY VERIFIED: 10-YEAR MASTER BACKTEST PROOF (100% TICK QUALITY): https://postimg.cc/gallery/DT7wB3V
Добро пожаловать в Diamond Algo Precision. Этот торговый сигнал основан на высокотехнологичном количественном алгоритме, который был тщательно оптимизирован для работы в условиях реального рынка на парах EURUSD и USDJPY.
Почему стоит выбрать этот сигнал:
✅ НИКАКОЙ "ПОДГОНКИ" (NO CURVE-FITTING) – СТРЕСС-ТЕСТ 10 ЛЕТ:
В отличие от большинства краткосрочных сигналов, эта стратегия прошла строгую проверку за период 10 лет (2016–2026). Мы ограничили оптимизацию коротким 2-летним окном, чтобы доказать жизнеспособность алгоритма на остальных 8 годах рыночной истории. Система успешно выдержала Brexit, пандемию и периоды экстремальной инфляции без изменения параметров.
✅ МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДАННЫХ:
Все тесты проведены с 100% качеством тиковых данных, реальными переменными спредами и задержкой исполнения 100 мс. Это гарантирует, что результаты бэктеста максимально приближены к реальности, а не являются "лабораторной случайностью".
✅ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И LIVE-ПРЕИМУЩЕСТВО:
Система работает на выделенном сервере LD4 VPS в Лондоне с задержкой менее 1 мс. Важное замечание: Поскольку наши бэктесты проводились в стандартных условиях (с более высокими спредами и задержкой), а в реальном времени мы используем премиум-настройку (счет RAW ECN + задержка менее 1 мс), мы ожидаем, что реальная прибыльность превысит и без того отличные результаты тестов.
✅ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ:
Мы используем динамический риск-менеджмент, нацеленный на агрессивный рост капитала (Aggressive Compounding). Коэффициент Шарпа стабильно выше 2.5. Система сочетает три стратегии: большинство сделок (скальпинг и контр-тренд) проводятся с умеренным риском, а максимальный лот используется только для редких трендовых сигналов с высочайшей вероятностью успеха.
Важные примечания:
Тип счета: Только RAW ECN или Zero Spread (EURUSD+ / USDJPY+).
Минимальный депозит: 500 EUR (рекомендуется от 1000 EUR).
Статус: 100% алгоритмическая торговля. Ручная торговля золотом полностью прекращена (xauusd).
USD
EUR
EUR