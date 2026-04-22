



"STRONGLY VERIFIED: 10-YEAR MASTER BACKTEST PROOF (100% TICK QUALITY): https://postimg.cc/gallery/DT7wB3V

Добро пожаловать в Diamond Algo Precision. Этот торговый сигнал основан на высокотехнологичном количественном алгоритме, который был тщательно оптимизирован для работы в условиях реального рынка на парах EURUSD и USDJPY.

Почему стоит выбрать этот сигнал:

✅ НИКАКОЙ "ПОДГОНКИ" (NO CURVE-FITTING) – СТРЕСС-ТЕСТ 10 ЛЕТ:

В отличие от большинства краткосрочных сигналов, эта стратегия прошла строгую проверку за период 10 лет (2016–2026). Мы ограничили оптимизацию коротким 2-летним окном, чтобы доказать жизнеспособность алгоритма на остальных 8 годах рыночной истории. Система успешно выдержала Brexit, пандемию и периоды экстремальной инфляции без изменения параметров.

✅ МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДАННЫХ:

Все тесты проведены с 100% качеством тиковых данных, реальными переменными спредами и задержкой исполнения 100 мс. Это гарантирует, что результаты бэктеста максимально приближены к реальности, а не являются "лабораторной случайностью".

✅ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И LIVE-ПРЕИМУЩЕСТВО:

Система работает на выделенном сервере LD4 VPS в Лондоне с задержкой менее 1 мс. Важное замечание: Поскольку наши бэктесты проводились в стандартных условиях (с более высокими спредами и задержкой), а в реальном времени мы используем премиум-настройку (счет RAW ECN + задержка менее 1 мс), мы ожидаем, что реальная прибыльность превысит и без того отличные результаты тестов.

✅ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ:

Мы используем динамический риск-менеджмент, нацеленный на агрессивный рост капитала (Aggressive Compounding). Коэффициент Шарпа стабильно выше 2.5. Система сочетает три стратегии: большинство сделок (скальпинг и контр-тренд) проводятся с умеренным риском, а максимальный лот используется только для редких трендовых сигналов с высочайшей вероятностью успеха.

Важные примечания:

Тип счета: Только RAW ECN или Zero Spread (EURUSD+ / USDJPY+).

Минимальный депозит: 500 EUR (рекомендуется от 1000 EUR).

Статус: 100% алгоритмическая торговля. Ручная торговля золотом полностью прекращена (xauusd).