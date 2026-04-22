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Sebastian Riede Zwaetz

Diamond Algo Precision

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交易:
68
盈利交易:
49 (72.05%)
亏损交易:
19 (27.94%)
最好交易:
409.26 EUR
最差交易:
-865.69 EUR
毛利:
2 192.08 EUR (30 086 pips)
毛利亏损:
-3 615.88 EUR (18 095 pips)
最大连续赢利:
15 (91.47 EUR)
最大连续盈利:
1 209.19 EUR (6)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
13.69%
最大入金加载:
7.39%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.54
长期交易:
32 (47.06%)
短期交易:
36 (52.94%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-20.94 EUR
平均利润:
44.74 EUR
平均损失:
-190.31 EUR
最大连续失误:
3 (-1 699.01 EUR)
最大连续亏损:
-1 699.01 EUR (3)
每月增长:
-16.95%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
1 431.52 EUR
最大值:
2 624.58 EUR (186.63%)
相对跌幅:
结余:
23.81% (2 624.33 EUR)
净值:
16.60% (1 675.71 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD+ 30
USDJPY+ 28
XAUUSD+ 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD+ -210
USDJPY+ -1.6K
XAUUSD+ 148
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD+ 1K
USDJPY+ -4.7K
XAUUSD+ 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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最好交易: +409.26 EUR
最差交易: -866 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +91.47 EUR
最大连续亏损: -1 699.01 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

"STRONGLY VERIFIED: 10-YEAR MASTER BACKTEST PROOF (100% TICK QUALITY): https://postimg.cc/gallery/DT7wB3V

欢迎来到 Diamond Algo Precision。本信号由高性能量化交易引擎驱动，专为捕捉 EURUSD 和 USDJPY 的市场低效能而设计。

为什么选择本信号：

✅ 拒绝过度拟合 — 10年压力测试验证：

大多数信号仅靠短期运气。本策略经过了 10年（2016-2026年） 漫长周期的严格验证。我们仅对其中2年的数据进行优化，并在剩余的8年历史中进行了盲测。它成功经受住了英国脱欧、新冠疫情以及近年通胀波动的考验，证明了极强的鲁棒性。

✅ 100% 顶级报价质量：

使用 100% 真实报价数据（Tick Data）、动态点差和模拟延迟进行回测。您看到的不是虚假的实验室数字，而是真实的市场表现。

✅ 顶级基础设施与实盘优势：

系统运行在伦敦 LD4 高性能 VPS 上，延迟低于 1 毫秒。盈利潜力提示： 由于我们的模拟是在标准条件下（较高的点差和延迟）进行的，而实盘执行采用顶级配置（RAW ECN 账户 + 低于 1 毫秒的 VPS），我们预计实盘的最终盈利能力将超过原本已经非常优秀的回测结果。

✅ 分层风险管理：

我们采用积极的复利策略（Aggressive Compounding）。夏普比率（Sharpe Ratio）稳定在 2.5 以上。系统整合了三种独立逻辑：日常的大多数交易（头皮和反趋势）保持稳健风险，而最大杠杆仅保留给极少数的高胜率趋势设置，以确保曲线平稳增长。

订阅要求：

账户类型： 必须使用 RAW ECN 或 零点差账户 (EURUSD+ / USDJPY+)。

建议杠杆： 1:500。

最低资金： 500 欧元（建议 1,000 欧元以上以实现最佳增长）。

策略声明： 100% 全自动算法交易。已停止所有手工黄金交易(xauusd)。

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2026.07.30 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 21:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 04:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.03 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.28 00:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.25 19:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.18 16:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.18 15:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.17 21:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 21:27
No swaps are charged
2026.06.10 21:27
No swaps are charged
2026.06.10 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.10 20:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.09 09:05
No swaps are charged on the signal account
2026.06.07 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.01 15:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.01 14:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.31 00:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.30 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.29 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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活动
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Diamond Algo Precision
每月50 USD
26%
0
0
USD
8.4K
EUR
17
79%
68
72%
14%
0.60
-20.94
EUR
24%
1:500
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