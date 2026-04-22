"STRONGLY VERIFIED: 10-YEAR MASTER BACKTEST PROOF (100% TICK QUALITY): https://postimg.cc/gallery/DT7wB3V

欢迎来到 Diamond Algo Precision。本信号由高性能量化交易引擎驱动，专为捕捉 EURUSD 和 USDJPY 的市场低效能而设计。

为什么选择本信号：

✅ 拒绝过度拟合 — 10年压力测试验证：

大多数信号仅靠短期运气。本策略经过了 10年（2016-2026年） 漫长周期的严格验证。我们仅对其中2年的数据进行优化，并在剩余的8年历史中进行了盲测。它成功经受住了英国脱欧、新冠疫情以及近年通胀波动的考验，证明了极强的鲁棒性。

✅ 100% 顶级报价质量：

使用 100% 真实报价数据（Tick Data）、动态点差和模拟延迟进行回测。您看到的不是虚假的实验室数字，而是真实的市场表现。

✅ 顶级基础设施与实盘优势：

系统运行在伦敦 LD4 高性能 VPS 上，延迟低于 1 毫秒。盈利潜力提示： 由于我们的模拟是在标准条件下（较高的点差和延迟）进行的，而实盘执行采用顶级配置（RAW ECN 账户 + 低于 1 毫秒的 VPS），我们预计实盘的最终盈利能力将超过原本已经非常优秀的回测结果。

✅ 分层风险管理：

我们采用积极的复利策略（Aggressive Compounding）。夏普比率（Sharpe Ratio）稳定在 2.5 以上。系统整合了三种独立逻辑：日常的大多数交易（头皮和反趋势）保持稳健风险，而最大杠杆仅保留给极少数的高胜率趋势设置，以确保曲线平稳增长。

订阅要求：

账户类型： 必须使用 RAW ECN 或 零点差账户 (EURUSD+ / USDJPY+)。

建议杠杆： 1:500。

最低资金： 500 欧元（建议 1,000 欧元以上以实现最佳增长）。

策略声明： 100% 全自动算法交易。已停止所有手工黄金交易(xauusd)。