- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
64 (91.42%)
Убыточных трейдов:
6 (8.57%)
Лучший трейд:
5.41 USD
Худший трейд:
-38.07 USD
Общая прибыль:
116.95 USD (18 572 pips)
Общий убыток:
-54.39 USD (6 037 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (107.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.97 USD (60)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
94.85%
Макс. загрузка депозита:
35.30%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
33 (47.14%)
Коротких трейдов:
37 (52.86%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
1.83 USD
Средний убыток:
-9.07 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-51.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.85 USD (6)
Прирост в месяц:
-4.09%
Годовой прогноз:
-49.61%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
51.97 USD (4.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.00% (52.03 USD)
По эквити:
47.90% (304.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|35
|USDJPY
|10
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|5
|GBPUSD
|5
|USDInd
|4
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|-6
|USDJPY
|17
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|9
|GBPUSD
|10
|USDInd
|10
|USDCAD
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|5K
|USDJPY
|2K
|AUDUSD
|1.9K
|NZDUSD
|908
|GBPUSD
|1.1K
|USDInd
|1K
|USDCAD
|243
|EURUSD
|197
|EURGBP
|195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.41 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 60
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +107.97 USD
Макс. убыток в серии: -51.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.08 × 13
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real3
|0.11 × 104
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.18 × 268
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
Tickmill-Live
|0.33 × 3
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.35 × 26
|
TitanFX-MT5-01
|0.38 × 95
|
Exness-MT5Real5
|0.40 × 10
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.49 × 55
|
FXView-Live
|0.50 × 2
|
StriforLLC-Live
|0.67 × 3
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.68 × 72
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.77 × 44
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Подходит больше для инвестиций в долгую, со сложным процентом. Соотношение риск/прибыль чертовски невыгодное, но работает.
Тесты проводились с 2010 года. Нельзя рисковать в сделке более 2% от депозита. Минимальная сумма депозита от 1000$
Deposit \ lot
1000$ \ 0.01
2000$ \ 0.03
3000$ \ 0.05
5000$ \ 0.07
10000$ \ 0.1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
607
USD
USD
16
98%
70
91%
95%
2.15
0.89
USD
USD
48%
1:100