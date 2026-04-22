Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real2 0.00 × 3 FXOpen-MT5 0.00 × 2 FBS-Real 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live 0.00 × 1 RannForex-Server 0.00 × 4 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 8 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-3 0.00 × 1 Just2Trade-MT5 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.08 × 13 Coinexx-Live 0.09 × 11 Exness-MT5Real3 0.11 × 104 AlpariEvrasia-MT5 0.18 × 268 Exness-MT5Real7 0.29 × 14 Tickmill-Live 0.33 × 3 QTrade-Server 0.33 × 3 GoMarkets-Live 0.35 × 26 TitanFX-MT5-01 0.38 × 95 Exness-MT5Real5 0.40 × 10 AlpariEvrasia-Real01 0.47 × 43 AdmiralMarkets-MT5 0.49 × 55 FXView-Live 0.50 × 2 StriforLLC-Live 0.67 × 3 HTOTAL.RU-MT5 0.68 × 72 FIBOGroup-MT5 Server 0.77 × 44 еще 49... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика