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Сигналы / MetaTrader 5 / One more chance
Konstantin Martynov

One more chance

Konstantin Martynov
Konstantin Martynov

Konstantin Martynov

0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 8%
Alpari-MT5
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
64 (91.42%)
Убыточных трейдов:
6 (8.57%)
Лучший трейд:
5.41 USD
Худший трейд:
-38.07 USD
Общая прибыль:
116.95 USD (18 572 pips)
Общий убыток:
-54.39 USD (6 037 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (107.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.97 USD (60)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
94.85%
Макс. загрузка депозита:
35.30%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
33 (47.14%)
Коротких трейдов:
37 (52.86%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
1.83 USD
Средний убыток:
-9.07 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-51.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.85 USD (6)
Прирост в месяц:
-4.09%
Годовой прогноз:
-49.61%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
51.97 USD (4.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.00% (52.03 USD)
По эквити:
47.90% (304.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 35
USDJPY 10
AUDUSD 7
NZDUSD 5
GBPUSD 5
USDInd 4
USDCAD 2
EURUSD 1
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY -6
USDJPY 17
AUDUSD 18
NZDUSD 9
GBPUSD 10
USDInd 10
USDCAD 2
EURUSD 2
EURGBP 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 5K
USDJPY 2K
AUDUSD 1.9K
NZDUSD 908
GBPUSD 1.1K
USDInd 1K
USDCAD 243
EURUSD 197
EURGBP 195
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.41 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 60
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +107.97 USD
Макс. убыток в серии: -51.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real2
0.00 × 3
FXOpen-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.08 × 13
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real3
0.11 × 104
AlpariEvrasia-MT5
0.18 × 268
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
Tickmill-Live
0.33 × 3
QTrade-Server
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.35 × 26
TitanFX-MT5-01
0.38 × 95
Exness-MT5Real5
0.40 × 10
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
AdmiralMarkets-MT5
0.49 × 55
FXView-Live
0.50 × 2
StriforLLC-Live
0.67 × 3
HTOTAL.RU-MT5
0.68 × 72
FIBOGroup-MT5 Server
0.77 × 44
еще 49...
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Подходит больше для инвестиций в долгую, со сложным процентом. Соотношение риск/прибыль чертовски невыгодное, но работает.
Тесты проводились с 2010 года. Нельзя рисковать в сделке более 2% от депозита. Минимальная сумма депозита от 1000$

Deposit \ lot

1000$ \ 0.01

2000$ \ 0.03

3000$ \ 0.05

5000$ \ 0.07

10000$ \ 0.1

Нет отзывов
2026.07.30 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 19:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 17:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 16:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 08:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 00:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.12 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 19:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 02:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 18:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 20:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.01 16:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.13 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.13 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.23 18:59
Share of trading days is too low
2026.04.23 18:59
Share of days for 80% of trades is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
One more chance
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
607
USD
16
98%
70
91%
95%
2.15
0.89
USD
48%
1:100
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